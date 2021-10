"Największy błąd w moim życiu". 16-letnia kochanka Diego Maradony ujawnia

Diego Maradona zmarł niemal równo rok temu, w listopadzie 2020 roku w wieku 60 lat. Niemal od razu zaczęły wychodzić na wierzch tajemnice wokół legendy piłki - także te dotyczące życia prywatnego i licznych romansów Maradony.

Romans Diego Maradony z 16-latką wyszedł po latach. "Nie mogłam mu odmówić"

O związku z Diego Maradoną zdecydowała się opowiedzieć pochodząca z Kuby Mavys Alvarez. Zaczęli się spotykać w 2000 r., gdy Mavys miała 16 lat, a Diego Maradona - 40 lat. Piłkarz był wtedy od 11 lat w małżeństwie z Claudią Villafane i spotykał się z nastoletnią Kubanką przez trzy lata. "Jeden z jego współpracowników spędził ponad godzinę na tym, by przekonać mnie, że ważna jest pomoc Diego. On był znany na całym świecie i zmagał się z depresją. Zgodziłam się" - mówiła Alvarez w wywiadzie telewizyjnym udzielonym w America Teve pod koniec września tego roku.

"Nie pozwalano mi wychodzić samej w Argentynie, zawsze wychodziłam z kimś. To był największy błąd w moim życiu. Byłam młodą dziewczyną, a on był obcy, bogaty i bardzo zwracał na mnie uwagę. Nie mogłam mu odmówić. Do tego zapoznał mnie z narkotykami. Moi rodzice nie byli zadowoleni, ale w tym wieku jest normalne, że buntujesz się i nie słuchasz rodziców. Życie z Diego było szalone" - dodała Alvarez.

Maradona spotkał kobietę w trakcie odwyku od narkotyków w kurorcie Varadero i spędził z nią kilka miesięcy w Hawanie, stolicy kraju, a potem przenieśli się do Buenos Aires. Mavys Alvarez milczała przez niemal 20 lat, ponieważ obawiała się, że jej rodzina może zostać dotknięta wszelakimi represjami ze strony kubańskiego rządu.

Dodatkowo Alvarez zdradziła, że Maradona narzucał na nią presję, aby poddać się operacji powiększenia piersi. Diego przedstawił też 16-latkę kubańskiemu liderowi Fidelowi Castro, który od razu ją przytulił i zapytał piłkarza, jak poznał tak piękną dziewczynę. Alvarez złożyła skargę do prokuratury ds. handlu ludźmi i ich wykorzystywaniu w zeszłym tygodniu, i widnieje w pozwie jako powódka. 37-latka wezwała do dochodzenia urzędników, którzy wówczas pozwolili jej na wjazd do Argentyny bez zgody rodziców. Prawnik Alvarez Gaston Marano uważa, że doszło do zmowy pomiędzy zagranicznymi i lokalnymi władzami imigracyjnymi.