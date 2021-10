Drugi zespół z Europy awansował na MŚ 2022. Komplet punktów, bez straconego gola

Do wtorkowych spotkań w eliminacjach do mistrzostw świata znaliśmy jedną kadrę, która już wywalczyła sobie awans do przyszłorocznej imprezy. Mowa o reprezentacji Niemiec, która po ośmiu kolejkach w grupie J ma 21 punktów i na dwa mecze przed końcem zapewniła sobie awans do turnieju w Katarze. Po wtorkowych meczach eliminacyjnych do tego grona dołączyła Dania.

Dania awansowała na mistrzostwa świata w Katarze! Kosmiczny bilans

Półfinaliści Euro 2020 po siedmiu kolejkach el. MŚ w Katarze mieli komplet punktów i bilans bramek 26:0. Tym samym kadra prowadzona przez Kaspera Hjulmanda stanęła przed szansą, aby w spotkaniu z Austrią zapewnić sobie awans na mistrzostwa świata. Od samego początku Duńczycy wyglądali lepiej od rywali, ale mimo tworzenia sobie sytuacji nie byli w stanie strzelić gola w trakcie pierwszej połowy.

Wynik uległ zmianie w 53. minucie za sprawą akcji przeprowadzonej przez Thomasa Delaneya. Pomocnik Sevilli zagrał piłkę w stronę Joakima Maehle, a zawodnik Atalanty Bergamo pokonał Daniela Bachmanna uderzeniem po bliskim słupku. Więcej strzałów w drugiej połowie oddali Austriacy, ale żaden z nich poważnie nie zagroził bramce strzeżonej przez Kaspera Schmeichela. Tym samym Dania notuje serię ośmiu wygranych spotkań z rzędu i ma kosmiczny bilans bramkowy 27:0.

Po meczach we wtorek 12 października cztery reprezentacje są pewne gry co najmniej w barażach. Mowa o kadrze Portugalii, Serbii, Włoch oraz Szwajcarii. Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 21 listopada 2022 roku, a zakończą się 18 grudnia.