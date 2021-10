Reprezentant Belgii grzmi: Najgorszy przepis na świecie. Proszę, zajmijcie się tym

Reprezentacja Francji wygrała tegoroczną Ligę Narodów UEFA. Kadra prowadzona przez Didiera Deschampsa pokonała 2:1 Hiszpanię po bramkach Karima Benzemy oraz Kyliana Mbappe. Największe kontrowersje pojawiły się po trafieniu zawodnika Paris Saint-Germain, który w momencie podania Theo Hernandeza znajdował się na pozycji spalonej.

Były sędzia tłumaczy sytuację. Jan Vertonghen grzmi: Najgorszy przepis na świecie. Proszę, zajmijcie się tym.

Opisana sytuacja wzbudziła liczne kontrowersje. Bezpośrednio po meczu grzmieli zawodnicy reprezentacji Hiszpanii, którzy nie chcieli się pogodzić z taką interpretacją sędziego.- Sędzia powiedział nam, że Eric Garcia chciał zagrać piłkę, a to kasuje spalonego. Ale chciał zagrać piłkę, ponieważ dotarłaby do Mbappe, który był na spalonym! To bez sensu! - mówił Sergio Busquets.

Do sprawy odniósł się m.in. piłkarz Benfiki Jan Vertonghen, który zaapelował, aby zmienić obowiązujące zasady. "Najgorszy przepis w piłce nożnej. Proszę, zajmijcie się tym" - napisał doświadczony piłkarzy na Twitterze, komentując film, na którym wytłumaczono, dlaczego sędzie ostatecznie podjął poprawną decyzję.

Dermot Gallagher, były sędzia Premier League, był gościem w studiu Sky Sports w trakcie spotkania Hiszpanii z Francją. "Cóż, muszę powiedzieć, że technicznie ta sytuacja jest prawidłowa. Jakbyście kilkanaście lat temu zapytali mnie, co mi się nie podoba w przepisach, to bez wątpienia byłaby ta sytuacja. Bez wątpienia Mbappe jest w tej sytuacji na pozycji spalonej" - rozpoczął.

"Czy w tym wypadku spalony jest wykroczeniem? Nie jest. Czy zachowanie Mbappe wpłynęło na obrońcę? Niektórzy powiedzą, że tak, bez względu na to, gdzie znajduje się Mbappe. VAR uważa, że Eric Garcia chce przejąć piłkę, co już jest pewnym ostrzeżeniem. Przepisy mówią, że jeśli Garcia chce to zrobić, ale się mija z piłką, to wtedy Mbappe już nie jest na spalonym i gra może toczyć się dalej. Gdyby nie było VARu, to też gol zostałby uznany, bo asystent nie podniósł chorągiewki. Jest w tym niesmak, ale technicznie było bez zastrzeżeń" - dodał Gallagher.