UEFA ogłasza plan na Euro 2028. Będzie problem z FIFA?

Europejska federacja od samego początku sprzeciwiała się pomysłowi organizacji mistrzostw świata co dwa lata. "UEFA jest rozczarowana przyjętą metodologią, która do tej pory prowadziła do komunikowania i otwartej promocji radykalnych projektów i reform, zanim wraz z innymi zainteresowanymi stronami otrzymała szansę uczestniczenia w jakimkolwiek spotkaniu konsultacyjnym" – oświadczył organ zarządzający europejską piłką.

UEFA postanowiła pójść krok dalej i nie zaprzestała planowania kolejnych turniejów mistrzostw Europy. Federacja ogłosiła wstępne zasady obowiązujące podczas organizacji Euro 2028, które jest pierwszym turniejem tej rangi kolidującym z potencjalnymi planami FIFA. W założeniach UEFA w mistrzostwach Europy za siedem lat wystartują 24 drużyny, choć istnieje pomysł powiększenia tej liczby do 32. Projekt ten musi zostać jednak zatwierdzony. Do tego czasu władze pozostają przy pierwszej liczbie.

Gospodarzami turnieju mogą być dwa państwa, których drużyny narodowe będą miały zagwarantowany start w turnieju. Jeżeli państw-gospodarzy będzie więcej, to UEFA podejmie decyzję o tym, które z nich będą miały zapewniony automatyczny start w fazie grupowej mistrzostw (przy zachowaniu ograniczenia w liczbie: 2).

Państwa zdecydowane na organizację mistrzostw Europy w piłce nożnej mężczyzn mogą zgłaszać swoje kandydatury do 23 marca 2022 roku. Do tego dnia trzeba również potwierdzić chęć organizowania turnieju, jeżeli dane podmioty zadeklarują się wcześniej. UEFA ogłosi oferentów 5 kwietnia 2022 roku, a gospodarza wyłoni we wrześniu. Należy przy tym pamiętać, że państwo, które chce tworzyć Euro 2028 musi posiadać 10 stadionów spełniających wymogi federacji:

co najmniej jeden obiekt, który pomieści min. 60 tys. osób

co najmniej jeden, a preferowane są dwa obiekty z gwarancją 50 tys. miejsc siedzących

co najmniej cztery obiekty z gwarancją 40 tys. miejsc siedzących

co najmniej trzy obiekty z gwarancją 30 tys. miejsc siedzących

Prezydent FIFA Gianni Infantino zaangażował emerytowanych piłkarzy i byłego menedżera Arsenalu Arsene'a Wengera w kampanię mającą na celu zdobycie poparcia dla zmian w światowym futbolu. Najbliższe mistrzostwa świata odbędą się w 2022 roku w Katarze. Odbędą się one wyjątkowo na jesieni ze względu na wysokie temperatury panujące w tym kraju latem. Natomiast mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w 2024 roku