Cannavaro namaścił przyszłego zdobywcę Złotej Piłki. "Koniec ery Messiego i Ronaldo"

Według Fabio Cannavaro największe szanse na zdobycie Złotej Piłki ma młody bramkarz Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma. Dotychczas prestiżowe trofeum zdobył tylko jeden zawodnik grający na tej pozycji i był nim Lew Jaszyn. Miało to miejsce w 1963 roku. - Bramkarzom czy obrońcom jest zawsze trudniej. Jeżeli Gigio będzie kontynuował karierę w ten sposób, to będzie miał kilka okazji. Grając w drużynie narodowej i PSG będzie mógł wiele wygrać i stworzyć więcej szans na zdobycie trofeum - powiedział Cannavaro w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport".

Fabio Cannavaro wskazuje, kto wygra Złotą Piłkę. Jorginho przerwie niechlubną passę Włochów?

Fabio Cannavaro przyznał, że jego zdaniem w 2021 roku nagroda trafi znowu w ręce Leo Messiego. Jeżeli przewidywany przez niego scenariusz się spełni, będzie to siódma Złota Piłka w karierze Argentyńczyka. Włoch dał jednak do zrozumienia, że to ostatnie takie wyróżnienie, które może zdobyć napastnik PSG. - Era Messiego i Cristiano Ronaldo dobiega końca, a na horyzoncie nie widać wielkich następców - powiedział.

Cannavaro sam świętował zdobycie Złotej Piłki. Obrońca został nagrodzony w 2006 roku i jest ostatnim Włochem, któremu udało się wygrać. - Od tego czasu nie było nawet pięciu Włochów, którzy mieliby równie wielkie szanse. Dlatego to dobry znak. Jorginho jest zdecydowanie najbliżej - dodał 48-latek. Cannavaro już kilka miesięcy temu mówił, że Messi to faworyt w zdobyciu trofeum. - On jest absolutnym numerem jeden i był bohaterem wielkiego Copa America - wyznał Cannavaro w rozmowie z "Tuttosport".

Fabio Cannavaro jest jednym z najwybitniejszych piłkarzy w historii włoskiego futbolu. Były zawodnik Interu, Juventusu czy Realu Madryt jest jednocześnie ostatnim obrońcą, który otrzymał Złotą Piłkę. Po zakończeniu piłkarskiej kariery Włoch został trenerem.