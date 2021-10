Z kim zagra reprezentacja Polski? Jest podział na koszyki Ligi Narodów 2022/2023

Organizowana przez UEFA Liga Narodów zastąpiła w kalendarzu spotkania towarzyskie. Pierwsza edycja odbyła się w 2018 r., a jej triumfatorem okazała się Portugalia, która w finale pokonała Holandię. W drugiej edycji triumfowali aktualni mistrzowie świata, pokonując 2:1 Hiszpanię.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wokół kadry Sousy zrobiło się spokojniej. Te mecze trzeba wygrać"

Reprezentacja Polski w Lidze Narodów 2022/23

W pierwszym sezonie rozgrywek biało-czerwoni zajęli trzecie miejsce w grupie w najwyższej dywizji, ustępując Portugalii i Włochom. Początkowo miało to oznaczać spadek do niższej dywizji, jednak na skutek zmian regulaminowych i poszerzenia grup do czterech zespołów Polacy pozostali w najwyższej dywizji.

Thibaut Courtois atakuje FIFĘ i UEFĘ. Nie wytrzymał: Nikogo to nie obchodzi

W drugiej edycji Ligi Narodów reprezentacja Polski ponownie mierzyła się z Włochami, a także z Holandią i Bośnią i Hercegowiną. Dwa zwycięstwa nad bałkańskim rywalem i remis z późniejszymi mistrzami Europy dały Polakom utrzymanie w najwyższej dywizji, a także 10. miejsce w ostatecznej klasyfikacji.

Podział na koszyki - Liga Narodów 2022/23

To sprawiło, że w losowaniu kolejnej edycji rozgrywek (16 grudnia w Montreux) Polacy będą rozstawieni w trzecim koszyku dywizji A. Już teraz wiadomo, że kadra Paulo Sousy nie zmierzy się z Anglią, Szwajcarią i Chorwacją, które znalazły się w tym samym koszyku.

Pierwszy koszyk jest zarezerwowany dla czterech najlepszych reprezentacji ostatniej edycji, a więc Francji, Hiszpanii, Włoch i Belgii. W drugim koszyku znajdą się Niemcy, Holandia, Portugalia i Dania. Awans do najwyższej dywizji uzyskały Austria, Czechy, Walia i Węgry, które zastąpiły Bośnię i Hercegowinę, Szwecję, Ukrainę i Islandię.

Podział na koszyki w dywizji A - Liga Narodów 2022/23

1. Francja (1. koszyk)

2. Hiszpania (1. koszyk)

3. Włochy (1. koszyk)

4. Belgia (1. koszyk)

5. Portugalia (2. koszyk)

6. Holandia (2. koszyk)

7. Dania (2. koszyk)

8. Niemcy (2. koszyk)

9. Anglia (3. koszyk)

10. Polska (3. koszyk)

11. Szwajcaria (3. koszyk)

12. Chorwacja (3. koszyk)

13. Walia (4. koszyk)

14. Austria (4. koszyk)

15. Czechy (4. koszyk)

16. Węgry (4. koszyk)

Piłkarze chcieli pożegnać Beenhakkera. Wtedy do akcji wkroczył Boniek. "Najważniejszy"

Pierwsza i druga kolejka trzeciej edycji Ligi Narodów zaplanowane są na 2-8 czerwca 2022 r. 8-14 czerwca odbędą się trzecia i czwarta kolejka, natomiast piąta i szósta 22-27 września. Półfinały zaplanowano 14-15 czerwca 2023 r., zaś mecz o trzecie miejsce i finał 18 czerwca 2023 r.