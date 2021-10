Gol Mbappe wskazał lukę w przepisach. "Stworzono go do innych sytuacji"

Nie brak kontrowersji po finale Ligi Narodów, w którym Francja wygrała 2:1 z Hiszpanią. Najwięcej mówi się o zwycięskim golu, którego autorem był Kylian Mbappe.

W 80. minucie francuz znalazł się w sytuacji sam na sam z Simonem i płaskim uderzeniem dał Francuzom prowadzenie. Powtórki telewizyjne pokazały jednak, że gwiazdor PSG był na pozycji spalonej, ale mimo to gol został uznany.

Jak się okazało, sędziowie podjęli tę decyzję ze względu na zagranie piłki przez Erica Garcię. Zgodnie z najnowszą interpretacją przepisów, celowe zagranie piłki po podaniu do piłkarza na pozycji spalonej, kasuje pozycję spaloną.

- To był wyraźny spalony - mówił po meczu Garcia w programie "El Chiringuito". - Sędzia powiedział mi, że próbowałem zagrać piłkę. A co powinienem zrobić? Odwrócić się i pozwolić mu przebiec obok? A to mówią przepisy - stwierdził Hiszpan.

Dziennikarz i analityk taktyczny Michael Cox pisze o bramce Mbappe, przy której "nie czuć", że jest właściwym wyborem arbitra. "Niewłaściwe decyzje zazwyczaj oznaczają błędy sędziów, ale wydaje się, że Anthony Taylor i jego asystenci zrobili wszystko zgodnie z przepisami gry. To, że Mbappe nie był na spalonym to jednak, pod względem duszy zasad, trudna decyzja do zaakceptowania" - ocenia dla "The Athletic".

Jak pisze dalej Cox, Garcia dotyka piłkę lekko, ale wystarczająco, żeby uznano to za próbę przechwytu i resetuje grę - umożliwia Mbappe dojście do podania i zdobycie bramki. "To wydaje się nie fair w stronę Hiszpanów, ale jest zgodne z przepisami. (...) Kluczowe zdanie w przepisach to: Zawodnik, który jest na pozycji spalonej, ale dostaje piłkę od piłkarza rywali, który celowo zagrywa piłkę, nie jest postrzegany, jako ten, który zyskał w tej sytuacji przewagę [przez wcześniejszą pozycję względem obrońców]" - czytamy.

Cox wskazuje, że ten przepis jest potrzebny, ale nie zawsze spełnia swoją funkcję. "Stworzono go dla innych sytuacji. Takich, w których Garcia przejąłby piłkę, zagrał ją podaniem po ziemi do kolegi będącego po drugiej stronie boiska, a Mbappe przejąłby je i ruszył na bramkę" - przytacza. "Powinna być jednak możliwość interpretacji tego zapisu w inny sposób: żeby obrońca miał możliwość pewnej kontroli nad piłką w takiej sytuacji. Bo próba przejęcia piłki przez Garcię nie jest wystarczająca, żeby przeszkodzić Mbappe w strzeleniu bramki po tym, jak w momencie podania był ustawiony przed obrońcami, niewłaściwie" - dodaje.

"To przykład szczęśliwie rzadkiej sytuacji, w której przepisy są zbyt hojne dla atakującego zespołu, a zbyt ostre dla tego broniącego. Nie chcemy podduszania pułapkami ofsajdowymi, a goli. Ale ten konkretny po prostuje nie wydaje się być właściwy" - podsumowuje Michael Cox.