Roberto Mancini wskazał faworyta do Złotej Piłki. Nie mogło być inaczej

W piątek France Football opublikowało listę 30 piłkarzy nominowanych do Złotej Piłki za 2021 rok. W tym gronie znalazło się miejsce m.in. dla Roberta Lewandowskiego oraz aż pięciu włoskich graczy.

Nominowani zostali Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Nicolo Barella, Jorginho oraz Gianluigi Donnarumma. Roberto Mancini, trener reprezentacji Włoch, która w lipcu wygrała mistrzostwa Europy, a w ostatnią niedzielę pokonała Belgię 2:1 i zajęła trzecie miejsce w jej drugiej edycji, nie ma lepszego kandydata do wygrania Złotej Piłki niż Jorginho, pomocnika reprezentacji Włoch i Chelsea.

Faworyt Manciniego do wygrania Złotej Piłki w 2021 roku. "Powinien ją zdobyć"

- Cała piątka trafiła tam, ponieważ jest dobra, a nie ze względu na mnie. Moim zdaniem to Jorginho powinien zdobyć Złotą Piłkę - stwierdził Mancini. I dodał: - Wygrał wszystko, co było możliwe i bardzo zasługuje na to wyróżnienie. Byłoby dla mnie dziwne, gdyby tak się nie stało - dodał selekcjoner reprezentacji Włoch.

Jakiś czas temu na ten temat głos zabrał również Jorginho. - Kto o tym nie marzy? Marzenie o małych i dużych rzeczach to praktycznie to samo. Więc lepiej mieć wielkie marzenia - podkreślił pomocnik Chelsea, który w 2021 roku najpierw wygrał z Chelsea Ligę Mistrzów, a w lipcu cieszył się z kolegami z tytułu mistrza Europy.

Bukmacherzy postanowili wytypować, którzy piłkarze mają największe szanse na zdobycie tegorocznej Złotej Piłki. Ich zdaniem największym faworytem jest Leo Messi, kurs, na którego zwycięstwo wynosi 1,35. Następny w kolejności jest Jorginho (kurs 5,50). Bardzo wysoko, bo na trzecim miejscu w kolejności jest Robert Lewandowski (kurs 7,00).

Zwycięzcę w tegorocznym plebiscycie Złotej Piłki wybiorą dziennikarze ze 180 krajów z całego świata. Finałowa gala odbędzie się 29 listopada w Paryżu w Theatredu Chatelet.