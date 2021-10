Uwaga na godzinę! O której i gdzie oglądać Włochy - Belgia? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Do zakończenia tegorocznej edycji Ligi Narodów pozostały już tylko dwa spotkania. Wiadomo już, że żadna z drużyn, które zajęły trzy pierwsza miejsca w poprzedniej edycji rozgrywek nie powtórzy swoich osiągnięć. W 2019 roku Portugalia pokonała 1:0 Holandię w meczu finałowym, zaś w starciu o trzecią lokatę Anglia po serii rzutów karnych pokonała Szwajcarię.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowe życie Łukasza Piszczka. "Mało tego, że jest liderem. On jest postrachem" [REPORTAŻ]

Prezes PZPN wyróżnił trzech piłkarzy. "Nie strzelił, ale był bardzo aktywny"

Belgia-Włochy. Ostatnie spotkania obu drużyn

W pierwszym półfinale tegorocznej edycji Włosi przegrali na San Siro w Mediolanie 1:2 z Hiszpanią. Już w pierwszej połowie goście prowadzili 2:0 dzięki dwóm bramkom Ferrana Torresa, a na dodatek dwie żółte kartki obejrzał Leonardo Bonucci. Jedynego gola dla mistrzów Europy w 83. minucie strzelił Lorenzo Pellegrini.

O trzecie miejsce w Lidze Narodów zagra również Belgia, która w półfinale po niezwykle emocjonującym starciu przegrała 2:3 z Francją. Drużyna Roberto Martineza do pewnego momentu miała wszystko pod swoją kontrolą - do przerwy prowadziła 2:0 i była wyraźnie lepszym zespołem. W drugiej części jednak mistrzowie świata doprowadzili do wyrównania, następnie arbiter nie uznał gola Romelu Lukaku w 87. minucie, a trzy minuty później Theo Hernandez zapewnił Francuzom awans do finału.

Belgia-Włochy. Gdzie i o której godzinie oglądać?

W historii pojedynków Włochów z Belgami znacznie lepszy bilans mają aktualni mistrzowie Europy, którzy wygrywali 15 razy i cztery razy przegrywali. Po raz ostatni do starcia obu zespołów doszło w ćwierćfinale Euro 2020. Drużyna Roberto Maciniego po bramkach Nicolo Barelli i Lorenzo Insigne wygrała 2:1. Dla Belgów trafił Romelu Lukaku.

Przybyłko strzela, Tytoń wpuszcza, Szpala sędziuje. "Polski mecz" [WIDEO]

Mecz o trzecie miejsce w tegorocznej edycji Ligi Narodów pomiędzy Belgią i Włochami rozpocznie się w niedzielę 10 października o nietypowej godzinie, bo już o 15:00. Transmisję w polskiej telewizji przeprowadzą stacje Polsat Sport Extra i TVP 1 oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia tekstowej relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.