Uwaga, uwaga! Kluczowy mecz w polskiej grupie el. MŚ. "Z Polską będzie łatwiej"

Sytuacja Albanii w el. MŚ 2022 z matematycznego punktu widzenia wygląda bardzo dobrze. Po sześciu meczach ekipa z Bałkanów jest druga w tabeli. Wyprzedza Polskę o punkt, a Węgry o 2 punkty. Podopieczni Eduardo Reji mają jednak trudny kalendarz. W sobotę wieczorem grają w Budapeszcie z Węgrami, a we wtorek u siebie będą gościć Polaków. Przekaz i atmosfera dotycząca reprezentacji jest jednak bardzo dobra. Po pierwsze dlatego, że Albańczycy we wrześniu trochę nieoczekiwanie pokonali Węgrów 1:0, a w rewanżowym meczu Madziarzy będą osłabieni brakiem kibiców. To kara za rasistowskie okrzyki podczas meczu z Anglią. Albania jest pełna nadziei nie tylko w kwestii wyjazdu do Budapesztu.

"Z Polską będzie już łatwiej"

- Jesteśmy pewni, że stać nas na wielkie rzeczy, udowodniliśmy to w meczu z Węgrami - zapewniał kapitan reprezentacji, Etrit Berisha. - Zwycięstwo z Węgrami dało nam pewność siebie. Wiemy, że możemy podążać za naszymi marzeniami. Wierzę, że nasza drużyna znów może pokonać Węgrów, a wtedy z Polską będzie już łatwiej - odniósł się do czekających Albańczyków dwóch spotkań, bramkarz Torino. Chociaż wrześniowy mecz a z biało-czerwonymi Albania przegrała 1:4, to chwalona była za otwartą i odważną grę, z którą Polacy mieli dużo problemu szczególnie w pierwszej połowie spotkania. Teraz Albania też ma zagrać odważnie i uważać na kontrataki, a w lepszym wyniku pomóc na własny stadion i kibice. Spotkanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na wtorkowy mecz z Polakami od dawna nie ma już biletów. 22- tysięczna Arena Narodowa w Tiranie, przez ograniczenia koronawirusowe będzie mogła być wypełniona tylko w 30 procentach. Małe państwo pod koniec września zmagało się z czwartą falą pandemii. Obecnie liczba nowych zainfekowanych powoli spada, ale covidowe problemy nie ominęły też reprezentacji narodowej.

"Ewidentny karny". Polska miała szczęście. Błędna decyzja sędziego w meczu z Albanią

Infekcje w kadrze

Dwa dni temu tamtejsza federacja piłkarska przyznała, że dwie osoby na zgrupowaniu miały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Chodziło o fizjoterapeutę kadry Arzena Vociego i obrońcę Eriona Hoxhallariego. Obaj na co dzień pracują w FK Tirana. Tam z koronawirusem problem jest jeszcze większy, bo do tej pory klub potwierdził siedem zainfekowanych osób. Federacja bała się, by infekcja nie przeniosła się na kadrę. Zakażone osoby szybko zostały odizolowane od reszty drużyny, ale niepewność pozostała. Przed meczem z Węgrami i po kolejnych badaniach na razie nie ma informacji o kolejnych infekcjach.

Albania jeśli wygra z Węgrami i nie przegra z Polską, na pewno w październiku pozostanie wiceliderem grupy I. Warto jednak zaznaczyć, że w listopadzie zagra trudne spotkanie z Anglią. Wicemistrzowie Europy w eliminacyjnych zmaganiach do tej pory tracili punkty tylko w starciu z Polską. Polacy w listopadzie zmierzą się z Andorą i Węgrami. Z grupy do MŚ w Katarze bezpośrednio awansuje tylko najlepsza drużyna, a ta z drugiego miejsca zagra w barażach.

Tabela grupy I

1. Anglia - 16 pkt, bilans bramkowy 18:2

2. Albania - 12 pkt, 10:6

3. Polska - 11 pkt, 19:8

4. Węgry - 10 pkt, 12:10

5. Andora - 3 pkt, 4:14

6. San Marino - 0 pkt, 1:24

Terminarz meczów eliminacyjnych w grupie I

9 października 2021, godz. 20:45, Andora - Anglia,

9 października 2021, godz. 20:45, Polska - San Marino,

9 października 2021, godz. 20:45, Węgry - Albania,

12 października 2021, godz. 20:45, Anglia - Węgry,

12 października 2021, godz. 20:45, Albania - Polska,

12 października 2021, godz. 20:45, San Marino - Andora,

12 listopada 2021, godz. 20:45, Anglia - Albania,

12 listopada 2021, godz. 20:45, Andora - Polska,

12 listopada 2021, godz. 20:45, Węgry - San Marino,

15 listopada 2021, godz. 20:45, San Marino - Anglia,

15 listopada 2021, godz. 20:45, Polska - Węgry,

15 listopada 2021, godz. 20:45, Albania - Andora