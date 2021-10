Są najnowsze informacje ws. meczu polskiej grupy po pożarze na stadionie

Na sobotę 9 października i godzinę 20:45 zaplanowany jest mecz pomiędzy Andorą a Anglią w ramach eliminacji mistrzostw świata 2022. Kraj z południowo-zachodniej Europy zajmuje piąte miejsce w grupie I z trzema punktami, natomiast reprezentacja Anglii jest liderem z 16 punktami i ma cztery punkty więcej od Albanii zajmującej drugą pozycję.

Mecz Andora - Anglia odbędzie się zgodnie z planem. "Nie przewidujemy zmian"

Do pożaru na Estadi Nacional doszło w miniony piątek w godzinach popołudniowych. Powodem prawdopodobnie były iskry ze spawaczy, które były wykorzystywane do budowy platformy niezbędnej do przeprowadzenia transmisji telewizyjnej. W ciągu kilku chwil cała tymczasowa konstrukcja stanęła w płomieniach i wkrótce zapaliły się także ławki rezerwowych, sztuczna murawa wokół nich, a także niewielka część pola gry. Stadion Andory jest położony w Pirenejach i może on pomieścić niewiele ponad 3,3 tys. widzów.

Związek Piłki Nożnej w Andorze wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował, że mecz z reprezentacją Anglii odbędzie się zgodnie z planem. "Jak wszyscy wiemy, doszło do małego pożaru na stadionie. Nie otrzymaliśmy zgłoszenia o jakichkolwiek obrażeniach u ludzi, tylko pojawiły się szkody materialne. Przygotowany harmonogram będzie kontynuowany zgodnie z planem, nie przewidujemy zmian z konferencją prasową czy treningiem. Mecz zostanie rozegrany" - powiedział rzecznik kadry w rozmowie z telewizją Sky Sports.

Reprezentacja Anglii mierzyła się z Andorą 5 września tego roku w piątej kolejce el. MŚ. Drużyna prowadzona przez Garetha Southgate'a wygrała to spotkanie 4:0, a bramki dla Anglików strzelali Jesse Lingard (dwukrotnie), Bukayo Saka oraz Harry Kane. Poza meczem Polska - San Marino oraz Andora - Anglia w najbliższą sobotę odbędzie się spotkanie pomiędzy Węgrami a Albanią w ramach grupy I.