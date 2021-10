Zaskakujący transfer w pierwszej lidze. Klub zatrudnił polskiego rapera

Tomasz "Tymin" Tymiński jest z pewnością znany miłośnikom rapu. Młody raper ostatni utwór wydał ponad rok temu, a teraz rozpocznie nową ścieżkę zawodowej kariery, ale nie związaną z muzyką tylko z piłką nożną.

REKLAMA

Zobacz wideo "Prawdziwą wartość Łukasza Fabiańskiego poznamy, jak zabraknie go w polskiej bramce"

Szukają sobowtóra Sousy. To ma być jego zadanie. "Żadnych asystentów"

Zagłębie Sosnowiec zatrudniło rapera w roli wicedyrektora skautingu. "Większość z Was kojarzy Tymina"

Aktywista hiphopowy Lil Konon poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych, że "Tymin" został nowym wicedyrektorem skautingu zespołu Zagłębia Sosnowiec.

- Myślę, że większość z Was kojarzy Tymina - rapera oraz freestylowca, który był jednym z uczestników piątej edycji "Młodych Wilków". Jeżeli ciekawi Was co u niego, to został on wicedyrektorem skautingu w drużynie Zagłębie Sosnowiec, która występuje w Fortuna 1. Lidze - napisał Konon na Facebooku, dodając zdjęcie Tymińskiego w barwach śląskiego klubu.

W biurze PZPN "piekiełko". Związek reaguje na znalezienie podsłuchu

"Tymin" od wielu lat interesuje się futbolem. W 2015 roku wydał singiel, który był remiksem Mesa i nosił tytuł: "Trze'a było zostać piłkarzem", który można posłuchać poniżej.

Zagłębie Sosnowiec po rozegraniu jedenastu kolejek I ligi zajmuje 13. miejsce w tabeli z dziesięcioma punktami na koncie, mając na koncie dwie wygrane, cztery remisy i pięć porażek oraz ujemny bilans bramkowy 12-14. W dwunastej serii gier ekipa z województwa śląskiego zagra w Sosnowcu ze znajdującą się jedno miejsce niżej Resovią Rzeszów (10 października o godz. 12:40).