Szok w siedzibie PZPN! Podsłuchiwali nowego prezesa

Cezary Kulesza w sierpniu wygrał wybory na prezesa PZPN i zastąpił Zbigniewa Bońka. Teraz okazało się, że na jaw wyszła ogromna afera w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. "Z naszych informacji wynika, że w siedzibie PZPN znaleziono podsłuch! Urządzenie znajdowało się w gabinecie prezesa związku, Cezarego Kuleszy. Na urządzenie natrafiono w piątek" - czytamy na portalu WP Sportowefakty.

REKLAMA

Zobacz wideo

Mecz wymknął się spod kontroli. Strzelanina na trybunach [WIDEO]

Wielka afera w siedzibie PZPN. Znaleziono podsłuch w gabinecie Cezarego Kuleszy

"Zewnętrzna firma przeprowadzała kontrolę właśnie pod kątem wykrycia ewentualnych podsłuchów. Jak się okazało, znaleziono aktywne urządzenie, które wysyłało sygnał do nieokreślonego jeszcze odbiorcy" - poinformował portal i przekazał, że: "urządzenie było zamontowane w obudowie grzejnika. PZPN zabezpieczył ślady, między innymi monitoringu, i powiadomił odpowiednie służby. W tym momencie jeden z pracowników związku składa zeznania na policji".

"Podsłuch w biurze C. Kuleszy: - znaleziony wczoraj "niespodziewanie" w trakcie rutynowej kontroli, w obudowie grzejnika. Obecnie w biurze PZPN "piekiełko", pracuje policja, kryminalistycy. Ściągane są odciski palców, różne osoby są przesłuchiwane. Trudno to będzie namierzyć - napisał dziennikarz Sport.pl Kuba Seweryn na Twitterze.

Do całej sprawy odniósł się już Cezary Kulesza na łamach portalu WP Sportowefakty. - Tak to prawda, został znaleziony podsłuch w naszym gabinecie przez firmę. Zawiadomiliśmy policję. Śpimy jednak spokojnie, bo nie mamy nic do ukrycia - powiedział szef PZPN.

Polacy wracają do gry! Gdzie i kiedy oglądać mecz z San Marino? [TRANSMISJA TV, STREAM]

- To była rutynowa kontrola. Nie spodziewaliśmy się niczego. To było aktywne urządzenie, które działało, wysyłało sygnał - dodał dyrektor komunikacji PZPN Piotr Szefer.

Obecnie w siedzibie PZPN cała sprawa jest szczegółowo badana przez odpowiednie służby. Wiadomo, że urządzenie było typu radiowego.

Ważne mecze Polski w el. MŚ

W sobotę 9 października Polska zagra w eliminacjach MŚ z San Marino o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym, a trzy dni później zmierzy się na wyjeździe z Albanią. Transmisję będą dostępne do obejrzenia w Polsacie Sport Premium 1, TVP 1, TVP Sport, na stronach internetowych sport.tvp.pl i polsatboxgo.pl oraz w aplikacjach mobilnych Polsat Box Go i TVP Sport. Relacje na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Dawid Szymczak i Kacper Sosnowski na łamach Sport.pl zdradzili, jaki skład prawdopodobnie desygnuje Paulo Sousa na spotkanie el. MŚ w Katarze. W podstawowym składzie biało-czerwonych z San Marino ma wybiec Robert Lewandowski. "Najpewniej znów zagra od początku, szybko zaspokoi swój apetyt kilkoma golami i po przerwie zejdzie z boiska" - napisał Szymczak. Poza tym swoją szansę od pierwszej minuty może otrzymać Kacper Kozłowski czy Tomasz Kędziora.

Polska - San Marino. Przewidywany skład biało-czerwonych

Polska (3-4-3): Fabiański - Kędziora, Helik, Gumny - Jóźwiak, Linetty, Kozłowski, Puchacz - Buksa, Lewandowski, Świderski