Złota Piłka. Znamy listę nominowanych. Jest wśród nich Lewandowski i kilka zaskoczeń

Organizowana przez "France Football" Złota Piłka to jeden z najbardziej prestiżowych plebiscytów w świecie futbolu. 180 dziennikarzy z całego świata wybiera najlepszego piłkarza w danym roku. W 2020 roku organizatorzy podjęli decyzję, że z racji pandemii koronawirusa nikt nie otrzyma nagrodę. Wzbudziło to wiele kontrowersji w Polsce, gdyż żelaznym kandydatem do otrzymania nagrody był Robert Lewandowski, który w ubiegłym sezonie sięgnął w barwach Bayernu Monachium po Ligę Mistrzów.

Złota Piłka. Znamy listę nominowanych. Jest wśród nich Robert Lewandowski

Robert Lewandowski ma szansę, aby wygrać plebiscyt również w tym roku. Polak znalazł się na opublikowanej liście 30 nominowanych piłkarzy. 33-latek jest jednym z kandydatów do wygrania nagrody za 2021 rok, gdyż zdobył z Bayernem tytuł mistrza Niemiec, został królem strzelców Bundesligi, a także pobił rekord Gerda Muellera, strzelając 41 goli w lidze niemieckiej. Wśród kandydatów do zwycięstwa wymienia się także zawodników triumfatora Ligi Mistrzów Chelsea, jak chociażby N'Golo Kante czy Jorginho. Drugi z nich zdobył także mistrzostwa Europy.

Na liście nie brakuje jednak też niespodzianek jak Duńczyk Simon Kjaer, czy Luka Modrić, o którym trudno powiedzieć, że ma za sobą znakomity sezon.

Ceremonia wręczenia Złotej Piłki odbędzie się w poniedziałek 29 listopada w paryskim Theatre du Chatelet.

Złota Piłka "France Football" [LISTA NOMINOWANYCH]: