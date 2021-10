- Kiedyś w Dortmundzie usiedliśmy przy kawie i spytałem go, co będzie robił, jak skończy karierę. Odpowiedział, że przyjdzie grać do Goczałkowic - mówi Kazimierz Piszczek. - Tak sobie wymyślił i tak uczynił - dodaje tata Łukasza Piszczka.

FOT. IRENEUSZ KLIMCZAK / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.