Australia pobiła rekord świata! Jeszcze nikt nie wygrał tylu meczów. Niemcy i Hiszpania w tyle

Australijczycy są dosłownie niepokonani w drodze na mistrzostwa świata w Katarze. W pierwszej rundzie kwalifikacyjnej zespół Grahama Arnolda wygrał osiem spotkań i trafił do kolejnego etapu eliminacji MŚ osiągając bilans goli 28:2! To już był niesamowity wynik, choć do rekordu świata brakowało jeszcze dwóch zwycięstw.

Rekord świata Australia pobiła w bezpośrednich eliminacjach do turnieju zasadniczego mistrzostw świata w Katarze. W pierwszym meczu fazy grupowej pokonali Chiny (3:0), następnie zostawili w tyle Wietnamczyków (1:0), a przełamanie rekordu przypieczętowano wygraną 3:1 z Omanem w czwartek (7 października).

Australia zachwyca w eliminacjach MŚ. Rekord świata pobity. Hiszpania czy Niemcy w tyle

Australia wyprzedziła tym samym poprzednich rekordzistów, czyli Meksyk, Hiszpanię i Niemcy. Wszystkie trzy reprezentacje w tej kategorii zyskały wynik 10 zwycięstw z rzędu. Sukces ten osiągnęły kolejno w trakcie kampanii kwalifikacyjnych do mistrzostw świata w 2006, 2010 i 2018 roku. Podkreślmy, że Australijczycy maja szanse na polepszenie swojego osiągnięcia, ponieważ przed nimi kolejne mecze eliminacyjne.

W najbliższy wtorek Australia zagra z Japonią. W sumie do rozegrania ma jeszcze siedem meczów. Obecnie Australijczycy zajmują 1. miejsce w tabeli z dziewięcioma punktami na koncie. Taki sam wynik wywalczyli piłkarze Arabii Saudyjskiej, mają oni jednak gorszy bilans bramkowy. Bezpośrednie spotkanie między tymi drużynami odbędzie się po starciu z Japonią.