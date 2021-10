Polak wśród największych talentów na świecie. "Pytali, ile naprawdę ma lat"

Tym razem "The Guardian" wziął pod lupę młodych zawodników z rocznika 2004. Na liście 60 piłkarzy znaleźli się m.in. Youssoufa Moukoko z Borussii Dortmund, Gavi z FC Barcelony, Luka Romero z Lazio, Hugo Felix z Benfiki (brat Joao Felixa) czy też Emre Demir z Kayserispor, którego transfer do Barcelony został ogłoszony w ostatnich tygodniach.

Jeden Polak na liście. "Pytano, ile naprawdę ma lat"

W zestawieniu uwzględniony został jeden Polak - Kacper Urbański. Wychowanek Lechii Gdańsk aktualnie reprezentuje barwy włoskiego klubu Bologna FC, gdzie w końcówce zeszłego sezonu miał okazję zadebiutować w Serie A.

"W grudniu 2019 roku 15-letni Urbański został drugim najmłodszym zawodnikiem w historii ekstraklasy. Był obserwowany przez wiele klubów, z Evertonem i Wolfsburgiem na czele. COVID zatrzymał szybki transfer, ale menedżer Bologni Sinisa Mihajlović uznał, że widział wystarczająco wiele, aby go ściągnąć do Serie A bez zobaczenia go na żywo" - pisano w uzasadnieniu.

"Przeniósł się do Włoch z całą rodziną (jego brat Dominik jest być może jeszcze bardziej utalentowany), a przedtem uczył się przez kilka miesięcy języka włoskiego. Nie był nieśmiały, gdy wchodził do drużyny. Jego rodak Łukasz Skorupski był pytany, ile ten chłopak tak naprawdę ma lat. W końcówce poprzedniego sezonu Urbański zadebiutował w Serie A w wieku 16 lat i 8 miesięcy. W ten sposób został szóstym najmłodszym obcokrajowcem w historii Serie A i najmłodszym Polakiem, który zagrał w ligach TOP5 Europy" - dodano.

Lista największych talentów "The Guardian" z rocznika 2004 - "Next Generation 2021":

Valentin Barco (Argentyna, Boca Juniors), Luka Romero (Argentyna, Lazio Rzym), Joshua Rawlins (Australia, Perth Glory), Mohamed Toure (Australia, Adelaide United), Luka Reischl (Austria, Red Bull Salzburg), Pierre Dwomoh (Belgia, Royal Antwerp), Romeo Lavia (Belgia, Manchester City), Aleksandar Kahvić (Bośnia i Hercegowina, Crvena Zvezda Belgrad), Angelo (Brazylia, Santos), Matheus Nascimento (Brazylia, Botafogo), Savinho (Brazylia, Atletico Mineiro), Vinicius Tobias (Brazylia, Szachtar Donieck/Internacional), Nikola Iliew (Bułgaria, Inter Mediolan), Jahkeele Marshall-Rutty (Kanada, Toronto FC), Miguel Monsalve (Kolumbia, Deportivo Independiente Medellin), Marko Brkljaca (Chorwacja, Hajduk Split), Jeppe Kjær Jensen (Dania, Ajax Amsterdam), Maiky De La Cruz (Ekwador, Liga de Quito), Badredine Bouanani (Francja, Lille), Mohamed El Arouch (Francja, Olympique Lyon), Lesley Ugochukwu (Francja, Rennes), Linus Gechter (Niemcy, Hertha Berlin), Youssoufa Moukoko (Niemcy, Borussia Dortmund), Abdul Fatawu Issahaku (Ghana, Steadfast FC), Giorgos Koutsias (Grecja, PAOK Saloniki), Kristian Hlynsson (Islandia, Ajax Amsterdam), Himanshu Jangra (Indie, Delhi FC), Marselino Ferdinan (Indonezja, Persebaya Surabaya), Giacomo Faticanti (Włochy, AS Roma), Samuele Vignato (Włochy, Monza), Karim Konaté (Wybrzeże Kości Słoniowej, ASEC Mimosas), Shio Fukuda (Japonia, Kamimura Gakuen High School), Jesús Hernández (Meksyk, Queretaro FC), Livano Comenencia (Holandia, PSV Eindhoven), Ernest Poku (Holandia, AZ Alkmaar), Ri Il-song (Korea Północna, April 25 Sports Club), Dashmir Elezi (Macedonia Północna, Szkendija Tetowo), Andreas Schjelderup (Norwegia, FC Nordsjaelland), Elias Solberg (Norwegia, Juventus), Julio Enciso (Paragwaj, Club Libertad), Kacper Urbanski (Polska, Bologna FC), Goncalo Esteves (Portugalia, Sporting CP), Hugo Félix (Portugalia, Benfica Lizbona), André Gomes (Portugalia, Benfica Lizbona), Catalin Vulturar (Rumunia, Lecce), Siergiej Piniajew (Rosja, Krylja Sowietow), Samed Bazdar (Serbia, Partizan Belgrad), Gavi (Hiszpania, FC Barcelona), Julen Jon Guerrero (Hiszpania, Real Madryt), Rafael Obrador (Hiszpania, Real Madryt), Cristian Mosquera (Hiszpania, Valencia CF), Williot Swedberg (Szwecja, Hammarby IF), Alessio Besio (Szwajcaria, Sankt Gallen), Josué Doké (Togo, West African Football Academy), Burak Ince (Turcja, Altinorde), Emre Demir (Turcja, Kayserispor), Jegor Jarmoljuk (Ukraina, Dnipro - 1), Malick Sanogo (USA, Union Berlin), Evan Rotundo (USA, Schalke 04), Nicolás Siri (Urugwaj, Montevideo City Torque).