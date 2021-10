Piłkarz wyrzucony z klubu po bestialskim ataku. "Jedna z najsmutniejszych chwil w historii"

W meczu Guarani-VA i Sao Paulo piłkarz William Ribeiro otrzymał żółtą kartkę i to właśnie prawdopodobnie z tego powodu rzucił się na sędziego, obalił go, a następnie z rozpędem kopnął leżącego Rodrigo Crivellaro w głowę. Mecz został natychmiast przerwany, a piłkarze wraz z pozostałymi sędziami wezwali służby medyczne.

Sędzia w szpitalu, piłkarz w więzieniu

Rodrigo Crivellaro trafił do szpitala i na szczęście jego stan jest stabilny. - Rozmawiałem z sędzią Rodrigo Crivellaro, który został tchórzliwie zaatakowany przez zawodnika z São Paulo, w meczu z Guarani. Jest on leczony w szpitalu i szczęśliwie wraca do zdrowia. FGF zapewnia wszelką niezbędną pomoc, a ocena tego epizodu będzie należała do TJD - powiedział Luciano Hocsman, prezes Federacji Piłkarskiej Gaucho.

Nieodpowiedzialne zachowanie Williama Ribeiro może mieć dla niego tragiczne skutki. Piłkarz został skierowany do więzienia w Venâncio Aires. Według ESPN piłkarz będzie odpowiadał "za próbę zabójstwa". Prawnik Vinicius Lourenço de Assunção podkreśla natomiast, że piłkarzowi grozi od 12 do 30 lat więzienia. - Został złapany przez Żandarmerię Wojskową na gorącym uczynku. Według lekarza sędzia nie mógł się odpowiednio wysłowić. Istniało u niego bardzo poważne ryzyko urazu kręgosłupa szyjnego i głowy. Z tego powodu podjąłem decyzję o postawieniu zarzutów próby usiłowania zabójstwa. Kiedy kopiesz kogoś leżącego w głowę, podejmujesz ryzyko zabicia go - dodaje prawnik.

Ribeiro wyrzucony z klubu. "Jedna z najsmutniejszych chwil w historii"

Jak informuje ESPN Brasil, klub Williama Ribeiro Sport Club Sao Paulo zdecydował się wyrzucić zawodnika i zastanawia się nad kolejnymi krokami prawnymi. Klub nazwał ten głośny i niesławny incydent "jedną z najsmutniejszych chwil w historii", tym bardziej że w dniu zdarzenia SC Sao Paulo obchodziło 113. rocznicę powstania klubu.

Spotkanie między obiema drużynami rozgrywane było w ramach Gaucho Championship, czyli ligowych mistrzostw stanu Rio Grande do Sul. Zanim doszło do ataku na sędziego w meczu prowadziła drużyna Guarani-VA, jednak spotkanie zostało całkowicie przerwane.