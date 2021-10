Kolejny Polak rozstrzelał się w USA! Cudowne wykończenie [WIDEO]

W Stanach Zjednoczonych gra kilku polskich napastników, którzy radzą tam sobie z powodzeniem. Jednym z nich jest Dariusz Formella występujący w Sacramento Republic w amerykańskiej USL Championship (drugi poziom rozgrywkowy po MLS). 25-latek strzelił kolejnego gola dla swojego zespołu w przegranym 1:2 spotkaniu z Oakland Roots.

Kolejny Polak z trafieniem za oceanem. Co za wykończenie! [WIDEO]

Formella wpisał się na listę strzelców w 31. minucie spotkania, doprowadzając do wyniku 1:1. Zawodnik zachował się niczym rasowy napastnik, dobrze ustawił się w polu karny i wykorzystał składną akcję całego zespołu.

Dla Formelli było to piąte trafienie w 23 spotkaniu. Dodatkowo Polak ma na koncie trzy asysty. Do klubu Sacramento trafił w lipcu 2019 roku. Aktualnie jego zespół zajmuje 12. miejsce w konferencji zachodniej. Sezon USL Championship zbliża się ku końcowi, podobnie jak kontrakt Formelii, który obowiązuje do 30 listopada 2021 roku.

Polscy napastnicy błyszczą w MLS

W ostatnich dniach polscy napastnicy rozstrzelali się za oceanem. Wracający po kontuzji Jarosław Niezgoda strzelił dwa gole. Były napastnik może pochwalić się świetną średnią, gdyż strzela gola co 14 minut. O koronę króla strzelców MLS walczy Adam Buksa, który ma już na koncie 13 ligowych trafień. Liderem jest Ola Kamara z DC United z 17 trafieniami. Poza nimi na amerykańskich boiskach występuje także Patryk Klimala.

