Polak wśród najlepszych piłkarzy czołowych lig! Ale to nie Lewandowski

Najlepszym zawodnikiem w Premier League według portalu WhoScored.com jest gwiazdor Liverpoolu Mohamed Salah ze średnią 8,07. Egipcjanin w tym sezonie znajduje się w bardzo dobrej formie - w dziewięciu spotkaniach strzelił dziewięć goli i zanotował trzy asysty.

Najlepsi piłkarze europejskich lig według WhoScored.com

Jeśli chodzi o ligę włoską, najwyżej w rankingu został oceniony Lorenzo Pellegrini z AS Romy ze średnią 7,71. Kapitan klubu ze stolicy Włoch również notuje znakomite liczby - w 10 spotkaniach strzelił siedem goli i zanotował dwie asysty. W Hiszpanii z kolei bryluje Karim Benzema z Realu Madryt (8,37). Francuski napastnik jest absolutną gwiazdą tego sezonu w La Liga. W ośmiu ligowych meczach strzelił dziewięć bramek i dołożył do tego aż siedem asyst. Jego trafienie dołożył w Lidze Mistrzów.

Najwyższą notę spośród wszystkich zawodników otrzymał Erling Haaland z Borussii Dortmund (8,51), autor 11 bramek w ośmiu występach. We Francji z kolei najlepiej radzi sobie Dimitri Payet z Olympique Marsylia (8,03), który pięciokrotnie wpisywał się na listę strzelców, a do tego dołożył jedną asystę.

Jeśli chodzi o inne rozgrywki, najwyższą ocenę spośród piłkarzy grających w Portugalii otrzymał Rafa Silva z Benfiki Lizbona (7,54). Biorąc pod uwagę Eredivisie, najlepszą ocenę otrzymał Luis Sinisterra z Feyenoordu (8,23), turecką ligę - Anthony Nwakaeme z Trabzonsporu (7,74), a belgijską - Deniz Undav z Royale Union Saint-Gilloise (7,82).

Sebastian Szymański najlepiej ocenianym piłkarzem rosyjskiej ligi

Co ciekawe, w zestawieniu znalazł się również Sebastian Szymański, czyli najlepiej oceniony piłkarz rosyjskiej ligi. Polski skrzydłowy uzyskał średnią 7,45, co jest odzwierciedleniem jego bardzo dobre gry w Dynamie Moskwa.

W 10 ligowych spotkaniach 22-latek strzelił trzy gole i zanotował trzy asysty. Mimo to Szymański nie znalazł uznania w oczach Paulo Sousy, który pominął go przy powołaniach na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Co więcej, nie został także powołany na poprzednie zgrupowanie, a także nie wziął udziału w Euro 2020.

W zestawieniu najlepszych piłkarzy omawianych przez portal WhoScored.com lig zabrakło również Roberta Lewandowskiego. Kapitan polskiej kadry otrzymał ocenę 8,00, nie mając przy tym szans na wyprzedzenie pod tym względem Erlinga Haalanda.