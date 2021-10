Jest porozumienie! Kolejny nowy, imponujący stadion w Polsce. Za ponad 200 mln zł

Najtańszą ofertę na budowę stadionu przedstawił Mirbud SA. Nowy obiekt Odry Opole ma kosztować 208,7 mln zł. To i tak więcej - jak informują stadiony.net - niż początkowo zakładano. Wyjściowy budżet miasta na nowy stadion wynosił bowiem 100 mln zł, a później 180 mln zł. Ale takiej oferty nie było. Najtańszą przedstawiła właśnie firma Mirbud SA, która w maju wybudowała Opolski Park Sportu i w komunikacie giełdowym poinformowała, że to jej oferta została wybrana właśnie w przetargu na budowę nowego stadionu Odry.

Nowy stadion Odry Opole. "To inwestycja ponadpartyjna"

Nowy stadion ma powstać przy ulicy Północnej w pobliżu Centrum Sportu, gdzie na co dzień trenują zawodnicy Odry. Ma zostać wybudowany do końca 2024 roku i spełniać wymogi III klasy według UEFA. Do stadionu będzie także przylegał dwupiętrowy budynek z szatniami i salami konferencyjnymi, a trybuny mają pomieścić 11,6 tys. widzów.

- To inwestycja ponadpartyjna, która posłuży miastu bez względu na sympatie polityczne - mówił prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski w ubiegłbym tygodniu, kiedy radni Opola zwiększyli pulę pieniędzy przeznaczoną na inwestycję o 40 mln zł.

Radio Opole informuje, że 19 radnych poparło korektę tegorocznego budżetu, a jeden wstrzymał się od głosu. - Zarówno w mieście, jak i w całym województwie nie ma stadionu piłkarskiego z prawdziwego zdarzenia. Dzisiaj powinniśmy być dumni, że Opole może rywalizować z klubami z większych miast jak równy z równym. Aby jednak stworzyć sobie warunki na kolejne lata, musimy równać do tych lepszych, a nawet próbować ich przeskoczyć. Pod kątem infrastruktury stadionowej o kilka kroków są przed nami np. ŁKS Łódź, GKS Katowice czy Zagłębie Sosnowiec - zwaracał uwagę prezes pierwszoligowej Odry Tomasz Lisiński.

Umowa z wykonawcą inwestycji ma zostać podpisana w październiku. Niewykluczone, że prace ruszą jeszcze w tym roku.