Mbappe tłumaczy konflikt z kolegą z reprezentacji. "Byłem na niego wściekły"

Rzekomy konflikt Oliviera Giroud z Kylianem Mbappe miał się rozpocząć tuż przed Euro 2020, po towarzyskim meczu reprezentacji Francji z Bułgarią (3:0). Giroud wtedy strzelił dwa gole, ale narzekał na grę kolegów po zakończeniu spotkania. "Czasem wybiegasz na dobrą pozycję, ale nie dostajesz podania. Być może w trakcie tego meczu mogliśmy z kolegami lepiej się odnajdywać na murawie" - stwierdził napastnik. Mbappe wtedy odebrał te słowa jako atak na swoją osobę.

Kylian Mbappe wyjaśnia konflikt z Olivierem Giroud. "Wtedy byłem wściekły"

Kylian Mbappe udzielił wywiadu francuskiej gazecie "L'Equipe". Jednym z tematów tej rozmowy był konflikt na linii Giroud - Mbappe. Zawodnik Paris Saint-Germain stwierdził, że szybko zapomniał o krytyce ze strony obecnego zawodnika Milanu. "Cała sprawa się przeciągała, ludzie o tym rozmawiali. Tamtej nocy byłem na niego wściekły, ale dwa dni później już w ogóle nie myślałem o tej sytuacji. Powiedziałem mu, co o tym myślę i było po wszystkim. Mocno się to przeciągało, nad całym zespołem była ta chmura, ale dla nas to nie było problemem. Wszystko zaczęło się publicznie, więc i tam to skończyliśmy" - powiedział.

Mbappe ma też nadzieję na to, że Olivier Giroud znów zostanie powołany do reprezentacji Francji i będzie miał szansę pobić rekord Thierry'ego Henry'ego pod względem bramek dla Les Bleus. Henry strzelił 51 goli dla Francji, natomiast Giroud ma pięć trafień mniej. "Nie mam żadnego problemu z Olivierem, życzę mu wszystkiego najlepszego. Widziałem, że dobrze zaczął przygodę z Milanem. Jeśli znów zostanie powołany do kadry, to przywitam go z otwartymi ramionami. Jest blisko pobicia rekordu Henry'ego, szkoda, jakby nie dostał możliwości na jego pobicie" - dodał piłkarz PSG.

Kylian Mbappe w wywiadzie dla "L'Equipe" odniósł się m.in. do transferu do Realu Madryt, relacji z Leo Messim czy wypowiedzi na temat Neymara w meczu z Montpellier. Mbappe zdobył cztery bramki oraz zanotował pięć asyst w 11 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach w sezonie 2021/2022.