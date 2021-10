Wyliczono wartość najsilniejszych drużyn w Europie. PSG dopiero na 8. miejscu

Jak wyliczyć wartość drużyny? Analitycy CIES zrobili to dzięki algorytmowi, który poza poziomem sportowym piłkarzy wziął też pod uwagę ich wiek czy długość kontraktu. To wszystko sprawia, że wyniki badań są bardzo teoretyczne. Trudno bowiem realnie oszacować wartość np. Kyliana Mbappe, który, choć jest świetnym piłkarzem, to jego umowa z PSG wygasa już za kilka miesięcy.

Drużyny z Manchesteru najdroższe na świecie

Być może właśnie m.in. dlatego w zestawieniu CIES wicemistrzowie Francji zajmują dopiero ósme miejsce z wartością drużyny oszacowaną na 808 milionów euro. W rankingu zwyciężył Manchester City, którego wartość oceniana jest na 1,28 miliarda euro. Jeszcze tylko jeden klub przekroczył granicę miliarda euro. Jest to drugi w kolejności Manchester United, którego skład wyceniony został na 1,214 miliarda euro. Podium zamyka Chelsea, której skład wyceniono na 946 milionów euro.

Za podium znalazły się kolejno FC Barcelona (896 milionów euro), Bayern Monachium (890 milionów euro), Liverpool (868 milionów euro), Real Madryt (846 milionów euro), PSG, Borussia Dortmund (687 milionów euro) i Atletico Madryt (662 miliony euro).

Wśród klubów z najlepszych pięciu lig w Europie najniżej wyceniono skład Greutheru Fuerth (26 milionów euro) i włoskiej Salernitany (31 milionów euro).

Z analizy CIES wynika, że najwyżej wyceniane zespoły grają w Premier League. Ich łączna wartość wyniosła 8,9 miliarda euro. Angielska liga wyprzedziła hiszpańską La Liga (5,3 miliarda euro), niemiecką Bundesligę (4,6 miliarda euro), włoską Serie A (4,4 miliarda euro) i francuską Ligue 1 (3,4 mliarda euro).