FIFA idzie na rękę antyszczepionkowcom. Negocjuje złagodzenie przepisów gospodarza mundialu

Premier Kataru szejk Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani ogłosił w czerwcu, że wszyscy kibice, którzy na żywo będą chcieli oglądać mecze podczas przyszłorocznych mistrzostw świata będą musieli potwierdzić przyjęcie szczepienia przeciwko koronawirusowi. Nieznane jeszcze były decyzje katarskich władz co do polityki wobec samych piłkarzy i członków sztabu szkoleniowego.

Rozmowy na temat strategii dotyczącej szczepień

Przedstawiciele FIFA rozpoczęły rozmowy z władzami Kataru na temat innej strategii. Miałaby ona zakładać, że zarówno kibice, jak i piłkarze i inni oficjele danych reprezentacji mogliby jedynie przedstawić dowód wyzdrowienia z COVID-19 lub negatywny wynik testu. Takie informacje przekazała osoba zaznajomiona z rozmowami obu stron w rozmowie z agencją AP, która chciała zachować anonimowość z uwagi na powagę rozmów.

Do tej pory gospodarze przyszłorocznych mistrzostw świata nie zabrali stanowiska w kwestii wcielenia w życie tej strategii. Nie wiadomo zatem, czy propozycja FIFY, w której organizacja wyraźnie staje po stronie piłkarzy i kibiców, którzy nie chcą przyjmować szczepionki, spotka się z aprobatą ze strony Katarczyków.

Pierwsza oznaka złagodzenia wymagań szczepionkowych ze strony władz Kataru może zostać potwierdzona w najbliższych tygodniach, gdy FIFA opublikuje regulamin tegorocznej edycji Pucharu Narodów Arabskich. Turniej, w którym 16 drużyn będzie rywalizować od 30 listopada do 18 grudnia, ma zostać potraktowany jako testowa rywalizacja przed przyszłorocznych mundialem.

FIFA zachęciła piłkarzy do szczepień

FIFA swego czasu opublikowała wstępne oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa podczas katarskich mistrzostw świata. "Katar, jako kraj gospodarza, zapewni zabezpieczenia wymagane do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich zaangażowanych w turniej. Wszyscy uczestnicy muszą postępować zgodnie z radami dotyczącymi podróży wydanymi przez władze Kataru i najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia Publicznego. Pełne informacje na temat środków bezpieczeństwa COVID-19 zostaną przekazane wszystkim grupom klientów, gdy będziemy zbliżać się do rywalizacji" - brzmi jego treść.

W ostatnią niedzielę z kolei FIFA wystosowała pierwszą zachętę dla piłkarzy do zaszczepienia się. "Zachęcamy do szczepień COVID-19. Popieramy stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia: bezpieczny, sprawiedliwy i słuszny dostęp ma kluczowe znaczenie we wszystkich krajach. Gracze nie powinni otrzymywać priorytetowego dostępu do szczepionek" - brzmi stanowisko organizacji