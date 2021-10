Czy on mógłby zostać nowym Bondem? Daniel Craig aż się popłakał. Hit [WIDEO]

Najnowszy film o Jamesie Bondzie "Nie czas umierać" miał swoją światową premierę we wtorek 28 września w londyńskiej Royal Albert Hall. W polskich kinach pojawił się w piątek, 1 października i wywołał ogromne poruszenie - to ostatnia część, w której w rolę głównego bohatera wcielił się Daniel Craig.

REKLAMA

Zobacz wideo "Legia dzięki Michniewiczowi stała się europejskim klubem"

Southampton z Bednarkiem w składzie było bliskie niespodzianki. Zabrakło kilku minut

Daniel Craig został zapytany, czy nowym Jamesem Bondem może zostać... Juergen Klopp

I to właśnie Daniel Craig udziela wielu wywiadów z okazji premiery filmu. W jednym z nich został zapytany o to, czy... Juergen Klopp mógłby zostać nowym James Bondem. Jego reakcja mówi wszystko. To po prostu trzeba zobaczyć!

Po chwili jednak Daniel Craig rozwinął swoją odpowiedź. - To znaczy... Cenię go, więc tak. Miałem szczęście spotkać się z nim kilka razy i zawsze chciałem za nim podążać. Jest kilka osób takich jak on, które poznałem przez tyle lat. Inną jest Alex Ferguson, ale tak naprawdę nie powinienem o nim wspominać. On jest liderem i sądzę, że jest trochę ponad Jamesem Bondem - przyznał Daniel Craig.

Klopp wskazał najlepszą drużynę w Europie. "Wybitni. Pokaz wielkiego futbolu"

Juergen Klopp jest trenerem Liverpoolu od października 2015 roku. W tym czasie zdobył tytuł mistrza Anglii, wygrał także Ligę Mistrzów i Superpuchar Europy, a także Klubowe Mistrzostw Świata. Dwukrotnie został wybrany także trenerem roku FIFA - w 2019 i 2020 roku.

W tym sezonie Liverpool radzi sobie bardzo dobrze. Aktualnie znajduje się na 2. miejscu w tabeli Premier League, będąc tylko 2 punkty za Chelsea. Jeśli jednak zespół Juergena Kloppa w niedzielę wygra z Manchesterem City, Liverpool awansuje na pozycję lidera ligi angielskiej.