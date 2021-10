Agent Roberta Lewandowskiego oskarżony! Poważne zarzuty

Belgijska prokuratura federalna potwierdziła w piątek, że pod koniec sierpnia Pini Zahavi usłyszał kilka zarzutów. Problemy Izraelczyka to kontynuacja kłopotów, w jakie w zeszłym roku wpadł belgijski klub Mouscron. Przed rokiem klub - a nie osoby fizyczne - został oskarżony o fałszerstwo i posługiwanie się fałszywymi dokumentami w celu uzyskania licencji do grania na najwyższym poziomie w latach 2015 - 2018.

REKLAMA

Zobacz wideo eSekcja Sport.pl

Zahavi kupił Mouscron w 2015 roku, jednak sprzedał go już rok później. Klub został kupiony przez firmę Latimer International Ltd z siedzibą na Malcie, a jego głównym udziałowcem został siostrzeniec Zahaviego - Adar Zahavi. Nowy właściciel do zarządu Mouscron powołał innego agenta piłkarskiego - Marca Rautenberga. Szwajcar opuścił klub po zaledwie sześciu miesiącach. Przyczyną była skarga, jaką złożyły kluby z Leuven, Westerlo i Sint-Truinden. Twierdziły one, że obecność Rautenberga w zarządzie jest powiązana z jego działalnością menedżerską, co jest zabronione.

Paulo Sousa ma nowy pomysł na kadrę. Jednoznaczna reakcja prezesa PZPN

Problemy Zahaviego

Jak poinformowała belgijska prokuratura, w październiku 2018 roku doszło do przeszukań biura klubu, domów ludzi zasiadających w zarządzie oraz dwóch związków sportowych. Według ustaleń belgijskiej prokuratury Zahavi miał kontrolować Mouscron nie tylko po sprzedaży klubu Latimer International Ltd, ale też po kolejnej odsprzedaży, gdy w 2018 roku klub przejął Pairoj Piempongsant. Wszystko to jednak miało być tylko przykrywką dla nielegalnych działań Izraelczyka.

"Śledczy otrzymali obciążające Zahaviego materiały z Malty. Wynika z nich, że agent wpompował pieniądze do klubu za pośrednictwem wielu firm, kiedy było to nielegalne" - czytamy na portalu Hln.be.

Film z Buffonem stał się hitem. Włoch zniszczył kolegów. Gwiazdy komentują [WIDEO]

Zahavi konsekwentnie zaprzecza stawianym mu zarzutom i utrzymuje, że po sprzedaży Mouscron nie miał z klubem nic wspólnego. W opublikowanym oświadczeniu prawnicy Izraelczyka wyrazili oburzenie rozprzestrzenianiem informacji na temat śledztwa, co ich zdaniem uderza w domniemanie niewinności ich klienta oraz w tajemnicę śledztwa.

Zahavi to jeden z najpotężniejszych agentów piłkarskich na świecie. Izraelczyk reprezentuje obecnie interesy Roberta Lewandowskiego, a wcześniej brał udział m.in. w rekordowym transferze Neymara z FC Barcelony do PSG, Carlosa Teveza i Javera Mascherano do West Hamu United czy w przejęciu Chelsea przez Romana Abramowicza w 2003 roku.