Boniek hamuje zachwyty nad Michniewiczem. "Takich jak on mamy w Polsce kilku"

Niezwykłe emocje towarzyszyły w czwartkowy wieczór wszystkim fanom piłki nożnej w Polsce. Legia Warszawa po raz kolejny udowodniła swoją wartość i pokonała na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej Leicester City 1:0 w spotkaniu 2. kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Zwycięską bramkę dla drużyny prowadzonej przez Czesława Michniewicza zdobył Mahir Emreli. Azer pokonał bramkarza gości Kaspera Schmeichela w 31. minucie spotkania pięknym strzałem po ziemi.

Czwartkowe zwycięstwo Legii było kolejnym pokazem wyjątkowego zmysłu taktycznego Czesława Michniewicza. W pierwszej połowie drużyna z Warszawy nie popełniała żadnych błędów i grała wybitnie przede wszystkim w obronie. Sprawiało to, że piłkarze Leicester City nie mogli zrobić absolutnie nic w ofensywie. To już kolejny raz kiedy 51-letni trener w wielkim stylu udowadnia swoją wartość.

Pomimo kolejnego wielkiego zwycięstwa Michniewicza Zbigniew Boniek hamuje nieco nastroje wokół niego i podkreśla, że mamy w Polsce także innych świetnych trenerów. Były prezes PZPN stanowczo zareagował na sugestię, że trener Legii posiadł umiejętność ogrywania lepszych drużyn. - Nie szedłbym tak daleko, natomiast Czesiu Michniewicz jest bardzo dobrym trenerem. Oprócz jego sukcesów, które pan wyliczył, były w młodzieżówce dwa remisy z Wyspami Owczymi - przypomniał były prezes PZPN w rozmowie z portalem Interia.

- Nie zapominajmy, że trenerzy to reżyserzy, ale najwięcej zależy od aktorów, którzy grają na planie filmowym. Sytuacji stuprocentowej nie marnuje, bądź wykorzystuje trener, tylko zawodnik - dodał Boniek. - Czesiu jest specjalistą. Każdego przeciwnika studiuje, potrafi go rozłożyć na czynniki pierwsze. Potrafi przed meczem dostarczyć piłkarzom wiele impulsów, wiadomości, które potrzebne są do rozgryzienia rywala. Później pałeczkę przejmują zawodnicy, którzy muszą zrealizować zadania na boisku. Według mnie Czesiu jest trenerem kompletnym, ale takich w Polsce mamy kilku, nie tylko jego - zakończył.

Kolejne spotkanie w Lidze Europy Legia Warszawa rozegra w czwartek 21 października. Drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza zmierzy się wtedy na Stadio Diego Armando Maradona z Napoli.