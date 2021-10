Dyrektor klubu z Bundesligi nie chciał Mohameda Salaha. "Nie wezmę Araba"

Tomasz Kaczmarek na początku września tego roku objął funkcję trenera Lechii Gdańsk po tym, jak klub zdecydował się przedwcześnie zakończyć współpracę z Piotrem Stokowcem. Szkoleniowiec wcześniej prowadził m.in Viktorię Koeln czy Stuttgarter Kickers, a także był asystentem Boba Bradleya w reprezentacji Egiptu w latach 2012-2013.

Tomasz Kaczmarek udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", w którym zdradził szczegóły współpracy z Mohamedem Salahem w reprezentacji Egiptu. Szkoleniowiec zdradził, że nikt wcześniej nie poznał się na jego talencie. "Nie mówił słowa po angielsku czy niemiecku, pochodził z innego świata. Ale był tak bardzo zdeterminowany, by osiągnąć sukces, że nie było przeszkody nie do pokonania. Nikt w Europie nie chciał go zaprosić na testy. Kiedy mówiłem dyrektorowi sportowemu z klubu Bundesligi, że mamy fantastycznego zawodnika, to odpowiadał: Nie wezmę Araba, nie mają odpowiedniej mentalności" - powiedział.

Kaczmarek opowiedział też o tym, jak Salah trafił do FC Basel. "Przez pierwsze trzy dni był tragiczny i nic nie rozumiał. Czwartego dnia drugi skład Basel grał sparing z kadrą olimpijską Egiptu i Mohamed strzelił trzy gole. Szwajcarzy uznali, że skoro niewiele kosztuje, to jest to niewielkie ryzyko i wezmą go. Salah stał się osobą, która czuje się odpowiedzialna nie tylko za swój kraj, ale cały świat arabski. Po latach widzisz, że z tego chłopaka stworzyła się ogromna osobowość. Dokonał tego, bo w siebie nie zwątpił, to kluczowe" - dodał trener Lechii Gdańsk.

Mohamed Salah występuje w Liverpoolu od lipca 2017 roku, kiedy to odszedł z Romy za 42 miliony euro. Reprezentant Egiptu zagrał łącznie w 211 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 133 bramki oraz zanotował 49 asyst. Jego kontrakt z Liverpoolem wygasa z końcem czerwca 2023 roku.