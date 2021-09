Jest przełom ws. Arkadiusza Milika! Czekał na to 130 dni

Arkadiusz Milik w tym sezonie nie rozegrał jeszcze ani jednego spotkania. Po raz ostatni polski napastnik pojawił się na boisku 23 maja, rozgrywając pełne 90. minut w ligowym starciu z Metz (1:1), w którym strzelił bramkę. Późniejsza kontuzja kolana nie tylko wykluczyła go z początku obecnych rozgrywek, ale także z udziału w Euro 2020.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulo Sousa tęskni za reprezentantem Polski. "Nie stać nas" [SEKCJA PIŁKARSKA #92]

Była gwiazda Legii może wrócić do ekstraklasy! Polski klub chce rozbić bank

Arkadiusz Milik w kadrze Olympique Marsylia na mecz z Galatasaray. Powrót na boisko możliwy już w czwartek

Po wielu tygodniach leczenia kontuzji wiele wskazuje na to, że Milik niebawem wróci do gry. W połowie września sztab medyczny Olympique Marsylia dopuścił Polaka do treningów z resztą zespołu. Na początku jednak 27-latek trenował z niepełnym obciążeniem, aby nie doprowadzić do nawrotu urazu. Obecnie jednak wydaje się, że Arkadiusz Milik jest już gotowy do powrotu na boisko. Polak został uwzględniony przez Jorge Sampaoliego przy powołaniach na czwartkowe spotkanie w ramach fazy grupowej Ligi Europy, w którym francuski zespół zmierzy się na własnym stadionie z Galatasaray.

Choć nazwisko Polaka znalazło się na liście powołanych na to starcie, raczej mało prawdopodobne jest, aby wybiegł w pierwszej jedenastce. Istnieje natomiast możliwości, że Sampaoli wpuści Milika w końcowych minutach spotkania, co będzie ostatecznym dowodem na to, że po poważnej kontuzji kolana nie ma już śladu.

Dlaczego Tomasz Kędziora nie zagrał z Bayernem? Intrygująca odpowiedź piłkarza

Reprezentant Polski trafił do Olympique Marsylia w styczniu 2021 roku. Pierwsze pół roku w nowym klubie spędził na zasadzie wypożyczenia z Napoli, po czym został definitywnie sprowadzony za kwotę 9 milionów euro. W barwach OM rozegrał jak dotąd 16 spotkań, w których strzelił 10 goli.

W pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Europy drużyna z Marsylii zremisowała na wyjeździe 1:1 z Lokomotiwem Moskwa. Czwartkowy rywal zespołu Jorge Sampaoliego, a więc Galatasaray na rozpoczęcie rozgrywek pokonał 1:0 Lazio Rzym.