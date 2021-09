Adam Buksa idzie po koronę króla strzelców! Co za forma Polaka [WIDEO]

Adam Buksa ma za sobą znakomity okres. Dzięki świetnej grze w New England Revolution zwrócił na siebie uwagę Paulo Sousa, który powołał go na wrześniowe mecze reprezentacji Polski. Ten odpłacił się w najlepszy z możliwych sposobów - w meczu z San Marino trzy razy wpisywał się na listę strzelców, a do tego dołożył gola w starciu z Albanią.

13. ligowy gola Adama Buksy w tym sezonie

25-latek znakomicie radzi sobie również w klubie. W meczu 29. kolejki MLS New England Revolution wygrało na wyjeździe 4:1 z Club de Foot Montreal, a Polak wpisał się na listę strzelców w 17. minucie, wydatnie pomagając swojej drużynie w odniesieniu pewnego zwycięstwa.

Goście rozpoczęli strzelanie już w 10. minucie, kiedy to na 1:0 trafił Dejuan Jones. Po golu Buksy piłkarze New England Revolution nie zatrzymywali się i w 30. minucie prowadzili już 3:0, kiedy to piłkę do własnej siatki skierował Rudy Camacho. 120 sekund później kontaktową bramkę strzelił Joaquin Torres, jednak ostatnie słowo należało do gości. W 86. minucie wynik na 4:1 ustalił Gustavo Bou.

Zespół Adama Buksy zdecydowanym liderem

New England Revolution jest zdecydowanym liderem tabeli MLS w Konferencji Wschodniej. Drużyna Adama Buksy w 29 spotkaniach zdobyła aż 65 punktów i ma 19 "oczek" przewagi nad drugim Nashville SC. Reprezentant Polski z kolei ma już na koncie 13 ligowych trafień, co na ten moment daje mu 8. miejsce w tabeli strzelców. Liderem jest Ola Kamara z DC United z 17 trafieniami.

Adam Buksa znalazł się również na liście powołanych na dwa kolejne spotkania reprezentacji Polski w ramach eliminacji mistrzostw świata. Podczas październikowego zgrupowania biało-czerwoni zagrają na Stadionie Narodowym z San Marino (9 października) i na wyjeździe z Albanią (12 października).

Niewykluczone, że niebawem Adam Buksa pożegna się z MLS. Jego znakomita forma została dostrzeżona przez europejskie kluby. Zainteresowanie reprezentantem Polski wyrażają Leicester City i Borussia Moenchengladbach.