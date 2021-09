Wiemy, kiedy Robert Lewandowski może dostać Złotą Piłkę! "France Football" opublikowało datę gali

- Robert zasłużył na Złotą Piłkę w tym roku - powiedział kilka dni temu Robert Pires, mistrz świata i Europy, który co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wydaje się, że reprezentant Polski nie tylko w oczach Francuza powinien zostać wyróżniony najbardziej prestiżową nagrodą indywidualną, choć znajdą się też zwolennicy twierdzący, że ktoś zasłużył na nią bardziej. O tym kogo w tym roku nagrodzi "France Football" dowiemy się 29 listopada w Theatre du Chatelet w Paryżu.

Złota Piłka już w listopadzie. Robert Lewandowski otrzyma prestiżową nagrodę?

W poprzednim roku Robert Lewandowski bezsprzecznie był głównym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki, jednak "France Football" zdecydowało się odwołać plebiscyt z powodu pandemii koronawirusa. - Nie można było zachować sprawiedliwości w przypadku tego honorowego tytułu, w szczególności na poziomie statystycznym, a także przygotowań, ponieważ wszyscy aspirujący do tej nagrody nie mogli rywalizować na równych, uczciwych zasadach, na co wpływ miało przerwanie sezonów wywołanym pandemią koronawirusa - napisano przed rokiem w oficjalnym oświadczeniu.

W przewidywaniach ekspertów w gronie faworytów do wygrania Złotej Piłki znajduje się 6-7 piłkarzy. Teoretycznie największe szanse na jej zdobycie ma Jorginho, który wygrał Ligę Mistrzów z Chelsea i został mistrzem Europy z reprezentacją Włoch. W przeszłości jednak zdarzały się podobne sytuacje, gdy dany piłkarz wygrywał oba te trofea, a ostatecznie nie sięgnął po Złotą Piłkę.

Kilka tygodni temu pojawiła się również informacja, że "France Football" miałoby w 2021 roku wręczyć dwie nagrody: aktualnemu zwycięzcy i najlepszemu zawodnikowi z 2020 roku. Jednak szef redakcji Pascal Ferre zdementował te doniesienia. - Jak mielibyśmy zorganizować głosowanie za zeszły rok? W tym roku przyznamy tylko nagrodę za 2021 r. Wiem, że Robert Lewandowski byłby w zeszłym roku faworytem, ale jedyny sposób, w jaki może sobie zrekompensować to, że wtedy nie dostał tej nagrody, to wygrać plebiscyt za 2021 rok - powiedział.

Robert Lewandowski w 2020 roku sięgnął wszystkie możliwe trofea drużynowe i niemal wszystkie indywidualne. Został królem strzelców Bundesligi, Ligi Mistrzów i Pucharu Niemiec. W tym roku do swoich osiągnięć dołożył Złotego Buta.