Szalona walka! Benzema tuż przed Robertem Lewandowskim i Haalandem

Wcześniej to właśnie Robert Lewandowski prowadził w klasyfikacji generalnej Złotego Buta wyprzedzając m.in. Benzemę, Haalanda czy Immobile. Sytuacja zmieniła się jednak po ostatnich dwóch meczach, jakie rozegrał francuski napastnik w La Liga. Karim Benzema strzelił dotychczas osiem goli w lidze hiszpańskiej, co daje mu 16 punktów w klasyfikacji ogólnej.

Karim Benzema najlepszym napastnikiem w TOP5 lig. Robert Lewandowski i stawka w tyle

Drugie miejsce zajmują ex aequo Robert Lewandowski i Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund). Obaj napastnicy występujący w Bundeslidze strzelili po siedem goli, co przekłada się na 14 punktów. Kolejny w klasyfikacji strzelców jest Ciro Immobile (Lazio Rzym). Włoch ma na swoim koncie sześć goli (12 pkt). Przypomnijmy, że Immobile jest zdobywcą Złotego Buta w 2020 roku - 36 goli i osiem asyst w 37 meczach, takie statystyki wówczas wypracował napastnik Lazio.

Robert Pires, mistrz świata i Europy, nie ma żadnych wątpliwości: Robert Lewandowski!

We wtorek natomiast to Robert Lewandowski mógł cieszyć się z nagrody: odebrał Złotego Buta - tytuł dla najlepszego strzelca z lig europejskich - którego zdobył po raz pierwszy. Strzelił 41 goli w Bundeslidze, zdobywając 82 punkty (gole w czołowych ligach europejskich są mnożone razy dwa), wyprzedzając Lionela Messiego z Barcelony (30 bramek, 60 pkt) i Cristiano Ronaldo z Juventusu (29 bramek, 58 pkt).

Złoty But. Klasyfikacja pierwszych miejsc TOP5 lig:

Karim Benzema - 8 goli, 7 asyst - 16 pkt Erling Braut Haaland - 7 goli, 4 asysty - 14 pkt Robert Lewandowski - 7 goli - 14 pkt Ciro Immobile - 6 goli, 2 asysty - 12 pkt

Zgodnie z zasadami w klasyfikacji do Złotego Buta bramki mnożone są przez współczynnik. W pięciu najlepszych ligach świata wynosi on - 2 (czyli 5 x 2 = 10 pkt). W ligach spoza TOP5 natomiast spada on do 1,5 - co znacznie utrudnia sięgnięcie po trofeum. Dodajmy, że Francuzi zajmują obecnie 6. miejsce w klasyfikacji. Na piątą lokatę natomiast wskoczyła liga portugalska.