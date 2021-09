Wyjechał do Rumunii i obnażył ekstraklasę. "Nigdy wcześniej tego nie miałem"

Występujący do końca sierpnia w Górniku Łęczna Adrian Cierpka przeniósł się do rumuńskiej ligi. Po zaledwie kilku tygodniach w nowym kraju 26-latek porównał tamtejszą ligę do ekstraklasy. Dość brutalnie.

Fot.Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta