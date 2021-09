Lewandowski dostał nietypowe pytanie. "Kogo byś kupił: Messiego, Ronaldo, Haalanda, Mbappe?" Odpowiedział

Robert Lewandowski odebrał ostatnio Złoty But za sezon 2020/2021. W minionych rozgrywkach Polak strzelił 41 goli, dystansując rywali w walce o miano najlepszego strzelca. Na drugim i trzecim miejscu znaleźli się Leo Messi oraz Cristiano Ronaldo, którzy strzelili po 29 goli.

Ostatnio Lewandowski otrzymał niecodzienne pytanie, dzięki któremu mogliśmy poznać jego szersze spojrzenie na futbol. Dziennikarz "El Pais" zapytał go, kogo by kupił z czwórki: Messi, Ronaldo, Haaland, Mbappe, gdyby każdy z nich miał po 20 lat. - Całą czwórkę! - odpowiedział żartobliwie Lewandowski, a później rozwinął swoją wypowiedź, poruszając ciekawe kwestie dotyczące kariery piłkarzy.

- Część życia piłkarza zaczyna się w wieku 20 lat, ale jest też druga część. Cristiano znajduje się na topie w wieku 36 lat. Wielu ludzi ceni piłkarzy za ich młodość, ale w tym futbolu, w tym świecie, z tą presją i oczekiwaniami, nie wiesz, jak twoje ciało i umysł zareagują po trzech latach rywalizacji na najwyższym poziomie. To jest największe wyzwanie. Kiedy zaczynasz, prąd ci sprzyja, bo jesteś utalentowany, dobry i młody. Wszystko idzie dobrze i wydaje się proste, ale nie znasz jeszcze smaku rozczarowania. - odpowiedział.

Lewandowski stwierdził także, że utrata głodu piłki to coś naturalnego w przypadku. Zdradził, jak pracuje nad tym, aby wciąż go w sobie mieć. - Dokładnie pamiętam czasy, kiedy miałem 18, 20, 21 lat i walczyłem w Zniczu Pruszków i Lechu Poznań. Mam w pamięci momenty, gdy nie było idealnie, droga nie była łatwa, a moje pragnienia nie były wielkie. Gdyby to zniknęło z mojej głowy, to nie miałbym szans utrzymać się na szczycie. Gdybym zaczął myśleć o tym, jak dobry jestem, ile strzeliłem goli, to po czterech słabych meczach powiedziałbym, że nic złego się nie dzieje. Dokładna pamięć o problemach mnie wzmacnia. [...] Kiedy byłem bardzo młody i nie znałem tych problemów, to nie miałem dzisiejszej mentalności - stwierdził.