Trener Milanu chce rewolucyjnych zmian w piłce. "Trzeba wprowadzić tę zasadę"

Na skutek pandemii koronawirusa w połowie 2020 roku trenerzy drużyn rywalizujących w zdecydowanej większości rozgrywek otrzymali możliwość dokonywania pięciu zmian w trakcie meczu. Rozwiązanie to miało pomóc w utrzymaniu jak najlepszej kondycji drużyn, które z uwagi na pandemię były zmuszone do zmiany wielu planów treningowych i przygotowawczych.

Stefano Pioli inspiruje się koszykówką

Menedżer Milanu Stefano Pioli jest zwolennikiem trwałego utrzymania tych przepisów. - To bardzo ważne, zwłaszcza gdy gra się co trzy dni. Nie chodzi o liczbę minut, ale o jakość prezentowaną przez piłkarzy - powiedział Włoch.

To jednak nie wszystko, jeśli chodzi o pomysły trenera na rewolucje w piłce nożnej. Sam Pioli przyznał, że sporo pomysłów dotyczących zmian przepisów zaciąga z koszykówki. - Gdyby to ode mnie zależało, to czas byłby zatrzymywany po wyjściu piłki poza boisko. Poza tym w pierwszej połowie wprowadziłbym dla trenerów przerwę na żądanie - dodał.

Stefano Pioli proponuje rewolucję

Idea dotycząca zatrzymywania zegara i odmierzania czasu tylko w sytuacji gdy piłka jest na boisku co jakiś czas pojawia się w przestrzeni publicznej. We Włoszech temat ten wrócił przy okazji niedawnego spotkania pomiędzy Milanem i Juventusem, w trakcie którego piłkarz była w grze tylko przez 48 minut.

Pioli zaproponował kolejne rozwiązanie, które jest dobrze znane kibicom koszykówki. - Jeśli chcemy oglądać więcej ofensywnej piłki, to trzeba wprowadzić zasadę, że po przekroczeniu linii środkowej nie można wrócić na własną połowę - zaproponował.

Milan bardzo dobrze wszedł w nowy sezon włoskiej Serie A. Zawodnicy z Mediolanu w pierwszych pięciu kolejkach odnieśli cztery zwycięstwa i zanotowali jeden remis (1:1 z Juventusem). Z dorobkiem 13 punktów zajmują trzecie miejsce w tabeli.