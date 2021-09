Syn Cristiano Ronaldo nie mógł uwierzyć, że to Messi. "To nie może być on"

Matka Cristiano Ronaldo Dolores Aveiro raczej stroni od publicznego wypowiadania się na temat życia prywatnego jej rodziny. Tym razem jednak otworzyła się i w rozmowie z dziennikiem "Marca" opowiadała o historii jej wnuka, który spotkał się z Leo Messim.

Syn Cristiano Ronaldo spotkał Messiego

66-latka wspominała spotkanie, do którego doszło podczas gali Złotej Piłki w 2017 roku. - Mój wnuk Cristiano junior spotkał wtedy Lionela Messiego. Byłam z nim tam i powiedziałam: "Patrz, to Messi", a on odpowiedział: "To nie może być Messi, on jest niski" - opowiedziała.

Portugalka kontynuowała, mówiąc o reakcji jej wnuka na spotkanie Argentyńczyka. - Wtedy mój syn zachęcił Messiego do tego, żeby pozdrowił juniora. Messi jest bardzo dobrą osobą. Mój wnuk teraz jest już od niego wyższy. To był bardzo zabawny moment - dodała.

Dolores Aveiro wierzy w powrót Cristiano Ronaldo do Sportingu

Matka Cristiano Ronaldo wypowiedziała się również na temat sytuacji swojego syna. Choć CR7 dołączył do Manchesteru United w wieku 36 lat, kobieta wciąż ma nadzieję, że wróci on do Sportingu, by zakończyć tam karierę. - Ronaldo musi tu wrócić, byłby tu dla mnie. On lubi oglądać mecze Sportingu. Powiedziałam mu: "Synu, zanim umrę, chcę cię zobaczyć z powrotem w Sportingu" - zaznaczyła.

Po letnim transferze na Old Trafford z Juventusu Cristiano Ronaldo wystąpił w czterech spotkaniach w barwach "Czerwonych Diabłów". Strzelił w nich cztery bramki - trzy w meczach Premier League i jedną w pojedynku w Lidze Mistrzów.