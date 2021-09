Robert Lewandowski zdradził, co go irytuje w systemie VAR. "Wiem, jak to jest"

Robert Lewandowski odebrał Złoty But we wtorek 21 września na oficjalnej ceremonii na Allianz Arenie w Monachium. Kapitan reprezentacji Polski zdobył tę nagrodę po raz pierwszy w karierze. "Dedykuję ją Gerdowi Muellerowi, którego podziwiam, ale przede wszystkim mojej żonie Annie. Jest dla mnie kluczową osobą i źródłem wielkiej motywacji" - powiedział napastnik po odebraniu Złotego Buta.

Robert Lewandowski udzielił wywiadu rosyjskiemu portalowi sport-express.ru. Kapitan biało-czerwonych został poproszony o opinię na temat systemu VAR. Napastnik uważa, że system wideoweryfikacji jest przydatny na boisku. "Jeśli sędzia główny i sędzia VAR dobrze ze sobą współpracują, a decyzja jest podejmowana szybko, to ten system jak najbardziej jest przydatny. Często mieliśmy przykłady na to, że ludzkie oko nie jest w stanie wszystkiego dostrzec" - powiedział.

Niekiedy weryfikacja danych sytuacji na boisku przez system VAR trwa dosyć długo. Napastnik Bayernu Monachium przyznaje wprost, że bywa to dla niego irytujące. "Z tyłu głowy zaczynasz się zastanawiać, czy aby na pewno wszystko było w porządku. Wiem, jak to jest stracić gola, który nie powinien zostać uznany. Im dłużej VAR się stosuje, tym jest coraz lepiej. My musimy z tym żyć i przyzwyczaić się do tego - dodał.

Robert Lewandowski znakomicie rozpoczął sezon 2021/2022. Kapitan reprezentacji Polski zdobył 11 bramek w siedmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, z czego aż siedem trafień padło w Bundeslidze. Lewandowski jest ex-aequo liderem klasyfikacji strzelców ligi niemieckiej wraz z Erlingiem Brautem Haalandem, reprezentującym Borussię Dortmund.