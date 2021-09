Szokujący transfer Jamesa Rodrigueza. Kolumbijczyk opuszcza Europę

We wtorek pojawiły się pierwsze informacje, że James Rodriguez udał się do Kataru, aby negocjować swoje przenosiny do Al-Rayyan. Rozmowy na ten temat przebiegły wyjątkowo szybko, bowiem już w środowe popołudnie pojawiło się potwierdzenie tego transferu.

Al-Rayyan potwierdza transfer Jamesa

Katarski klub stopniowo budował napięcie w sprawie potencjalnych przenosin Kolumbijczyka. W środowy poranek w mediach społecznościowych Al-Rayyan pojawiły się pierwszy wpis w tej sprawie. Przedstawiał on krótki filmik, na którym widoczna była zaciemniona sylwetka piłkarza.

Póki co nie są znane szczegółowy dotyczące porozumienia pomiędzy Jamesem Rodriguezem i katarskim klubem, choć brytyjskie media przekazały, że zawodnik złożył podpis pod kontraktem ważnym do 2024 roku. Potwierdzenie tego transferu oznacza z kolei, że 30-letni pomocnik po ponad 11 latach opuścił Europę.

Po przybyciu do Europy z argentyńskiego CA Banfield w 2010 roku, James występował w barwach FC Porto, AS Monaco, Realu Madryt, Bayernu Monachium i Evertonu. Dla angielskiego klubu rozegrał łącznie 26 meczów, w których strzelił sześć goli i zanotował dziewięć asyst.