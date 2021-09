Światowe media rozpływają się nad Lewandowskim. "Nie walczy już nawet z Messim i Ronaldo"

We wtorek Robert Lewandowski odebrał Złoty But, czyli nagrodę dla najlepszego strzelca sezonu 2020/21 w europejskich ligach. Napastnik Bayernu Monachium triumfował z ogromną przewagą. Polak strzelił 41 goli w Bundeslidze, dzięki czemu pobił legendarny rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/1972 (40 bramek). Drugiego w klasyfikacji Leo Messiego napastnik Bayernu wyprzedził aż o 11 bramek, czyli 22 punkty w klasyfikacji. Trzeci był Cristiano Ronaldo z 29 trafieniami.

Zobacz wideo "Spadłem z krzesła". Robert Lewandowski pędzi pod szklany sufit [SEKCJA PIŁKARSKA #92]

Ceremonia wręczenia Złotego Buta Roberta Lewandowskiemu odbyła się we wtorek w muzeum klubowym Bayernu Monachium na Allianz Arenie. Wydarzenie to odnotowały światowe media.

Zagraniczne media doceniły Lewandowskiego

"Złoty But pasuje do ciebie idealnie" - słowa prezesa Bayernu Monachium, Herberta Hainera, cytuje w tytule "Kicker". "Lewandowski długo nie wierzył, że uda mu się pobić rekord Gerda Muellera. Nawet kontuzja nie stanęła mu na przeszkodzie, co umożliwiło mu zdobycie Złotego Buta. Ale to nie koniec Lewandowskiego. W przyszłości może też założyć drugi but" - czytamy w dzienniku.

"Lewandowski odebrał Złoty But. Nie mógł ukryć dumy, że do jego gabloty trafia kolejna nagroda" - informuje hiszpański "AS".

Lewandowski potwierdza zainteresowanie wielkim transferem! "Spotkałem się kilka razy"

"Lewandowskiego spotkało wielkie wyróżnienie. We wtorek Polak odebrał Złoty But, a w przemowie podkreślił, że rywalizuje tylko z sobą, a nie Leo Messim czy Cristiano Ronaldo" - czytamy w "Mundo Deportivo".

"To trofeum jest ukoronowaniem zapierającego dech w piersiach sezonu 2020/21. Lewandowski pobił w nim 49-letni rekord Gerda Muellera, strzelając w jednych rozgrywkach ligowych 41 goli. Polak jest dopiero drugim po Muellerze zawodnikiem Bundesligi, który zdobył to trofeum. Wśród zwycięzców znajdują się nie tylko Messi i Ronaldo, ale też takie legendy jak Eusebio, Marco van Basten czy brazylijski Ronaldo" - wylicza "Le Figaro".

"W drodze po Złoty But Lewandowski wyprzedził takie gwiazdy jak Lionel Messi (30 goli), Cristiano Ronaldo (29), Andre Silva (28), Kylian Mbappé (27) czy Erling Haaland (27). W roli zwycięzcy trofeum Polak zmienił Cro Immobile, który wyprzedził go przed rokiem" - przypomina "L'Equipe".

Juergen Klopp zadał kluczowe pytanie po dekoracji Lewandowskiego. "Wszyscy widzieli"

"W Bayernie Monachium dojrzał do absolutnej światowej klasy i wygrał wszystko, co było do wygrania. Robert Lewandowski otrzymał we wtorek Złoty But" - czytamy w niemieckim "Expressie".