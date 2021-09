Lewandowski odbiera Złotego Buta. Gdzie i o której oglądać ceremonię? [TRANSMISJA]

Nikt nie ma już wątpliwości, że Robert Lewandowski na zawsze zapisał się w historii piłki nożnej. W zeszłym roku Polak otrzymał nagrodę FIFA The Best dla najlepszego piłkarza na świecie i tylko z powodu pandemii prawdopodobnie nie została mu wręczona Złota Piłka za 2020 rok.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto mógłby zastąpić Lewandowskiego w Bayernie? Skaut Borussii: Jest kilka nazwisk

Lewandowski w końcu się doczekał. We wtorek odbierze wymarzonego Złotego Buta

Jedyną nagrodą, po jaką nie udało się sięgnąć Lewandowskiemu za pamiętny dla niego sezon 2019/2020 był Europejski Złoty But dla najlepszego strzelca z lig europejskich. Polak został nieznacznie wyprzedzony przez Włocha Ciro Immobile z Lazio, który zdobył o dwie bramki więcej (Lewandowski - 34, Immobile - 36).

Peter Hyballa ma nową pracę. Kontrowersyjny trener w "Tureckiej sile"

W sezonie 2020/2021 Robert Lewandowski nie miał już sobie równych i triumfował w klasyfikacji Złotego Buta z gigantyczną przewagą. Polak zanotował aż 41 trafień w Bundeslidze, dzięki czemu pobił legendarny rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/1972 (40 bramek). Drugiego w klasyfikacji Leo Messiego napastnik Bayernu wyprzedził aż o 11 bramek, czyli 22 punkty w klasyfikacji. Trzeci był Cristiano Ronaldo z 29 trafieniami.

Złoty But zostanie wręczony Lewandowskiemu we wtorek w muzeum klubowym Bayernu Monachium na Allianz Arenie. - Bramka goni bramkę. Lewandowski raz po raz ustanawia nowe rekordy. Dobry przykład to ostatnia wygrana 7:0 z VfL Bochum. Reprezentant Polski strzelił gola w 13 meczach Bundesligi u siebie z rzędu. Nikt wcześniej tego nie zrobił. Z 41 golami w poprzednim sezonie Lewandowski zdobył Europejskiego Złotego Buta. Nagroda trafi do niego we wtorek w Monachium – napisał w poniedziałkowym wydaniu redaktor naczelny magazynu "Kicker" Joerg Jakob.

Erling Haaland wskazał aż siedmiu lepszych od siebie. Jest Robert Lewandowski

Gdzie i kiedy oglądać transmisję z ceremonii wręczenia Złotego Buta?

Ceremonia wręczenia Złotego Buta za sezon 2020/2021 Robertowi Lewandowskiemu odbędzie się we wtorek 21 września w muzeum klubowym Bayernu Monachium na Allianz Arenie. Rozpoczęcie uroczystości zaplanowane jest na godzinę 14:00. Transmisję tego wydarzenia będzie można śledzić na oficjalnym kanale Bundesligi na YouTube, a także na platformie Viaplay.