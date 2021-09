Nie zaszczepiłeś się? Nie zagrasz na mundialu. Katar naciska na FIFA

Rząd Kataru ogłosił, że wszyscy kibice, którzy będą chcieli oglądać mecze na przyszłorocznych mistrzostwach świata z wysokości trybun, będą musieli mieć potwierdzenie przyjęcia dwóch dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi. Teraz to samo może objąć również zawodników i sztaby trenerskie zespołów, które wezmą udział w turnieju.

Rozważane są alternatywy

Jak informuje brytyjski "The Athletic", katarskie władze medyczne rozpoczęły rozmowy z FIFA i innymi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić, że wszyscy uczestnicy imprezy otrzymają dwie dawki szczepionki. "W świetle pandemii COVID-19 Katar, jako kraj gospodarza, zapewni zabezpieczenia wymagane do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich uczestników zawodów" – powiedział rzecznik FIFA w rozmowie z "The Athletic".

"Wszyscy uczestnicy muszą postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi podróży wydanymi przez władze Kataru i najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia Publicznego. Pełne informacje na temat środków bezpieczeństwa COVID-19 zostaną przekazane wszystkim grupom, gdy będziemy zbliżać się do turnieju" - dodał rzecznik FIFA.

Zabraknie wielu graczy?

Z drugiej strony rozważane są także alternatywy dla obowiązkowych szczepień. Jedną z nich ma być konieczność zgłaszania przez graczy i członków sztabów szkoleniowych negatywnych wyników testów co trzy dni. Jeśli jednak zostanie podjęta decyzja, że szczepionki mają być obowiązkowe, niewykluczone jest, że na mistrzostwach świata zabraknie wielu piłkarzy.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 odbędą się w Katarze w terminie od 21 listopada do 18 grudnia 2022 roku. Mecze rozgrywane będą na ośmiu stadionach w pięciu miastach z udziałem 32 drużyn. Jedyną jak dotąd pewną gry na turnieju reprezentacją jest drużyna gospodarzy.