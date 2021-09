Polski napastnik bohaterem. Przałamanie i to od razu dwoma golami [WIDEO]

Trwa faza zasadnicza rozgrywek MLS. Wśród ekip, które walczą o awans do play-offów, jest Philadelphia Union. W niedziele ekipa Kacpra Przybyłki wygrała 3:1 w spotkaniu z Orlando City, czyli bezpośrednim rywalem w walce o awans do decydującej fazy, a bohaterem spotkania został polski napastnik.

Kacper Przybyłko bohaterem meczu w MLS. Dwie bramki zadecydowały o zwycięstwie jego zespołu [WIDEO]

Po pierwszej połowie Philadelphia Union prowadziła 1:0, ale na początku drugiej połowy wyrównał wynik Brazylijczyk Ruan. Ostatnie trzydzieści minut to jednak popis Przybyłki. W 61. minucie zawodnik świetnie ustawił się w polu karnym i zupełnie niekryty oddał mocny strzał z 10 metra, pokonując bramkarza Orlando City. Przybyłko ustalił wynik spotkania w 88. minucie po mocnym uderzeniu z rzutu karnego.

Dla Polaka był to siódmy i ósmy gol strzelony w rozgrywkach MLS, ale także przełamanie passy siedmiu meczów bez gola w lidze. Nie licząc niedzielnego spotkania, Przybyłko po raz ostatni trafił jeszcze pod koniec lipca. Jego Philadelphia Union zajmuje ósme miejsce konferencji wschodniej, które premiuje do gry w play-offach. Zespół ma na koncie 35 punktów zdobytych w 24 meczach. Bilans bramkowy to 31:25. Przybyłko brał udział w niemal 33 proc. bramek zespołu.

