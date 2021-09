Użyli petardy jak pocisku. Wybuchła tuż nad głową. Przerażające sceny w Holandii [WIDEO]

Kibice w Holandii nie należą do najspokojniejszych w Europie. Na stadionach Eredivisie regularnie dochodzi do nieprzyjemnych incydentów. W miniony weekend służby porządkowe musiały blokować fanów PSV, którzy chcieli przedostać się do cieszącego się z gola zawodnika Feyenoordu Rotterdam. Najbardziej niebezpiecznie było jednak na innym stadionie w Holandii.

Niebezpieczna sytuacja na trybunach w Holandii. Raca niczym pocisk [WIDEO]

W niedzielę rozegrany został mecz Go Ahead Eagles Deventer - PEC Zwolle. Miasta leżące nad rzeką Ijssel dzieli zaledwie 30 kilometrów, a mecze rozgrywane pomiędzy obiema ekipami określa się mianem IJsselderby. To jeden z najbardziej zaciekłych pojedynków w Holandii, a potwierdzeniem tego są wydarzenia z niedzieli.

Spotkanie musiało zostać przerwane dwukrotnie z powodu nagannego zachowania kibiców obu klubów, którzy rzucali w siebie krzesełkami oraz racami. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z trybun, na którym widać, że w kierunku kibiców PEC Zwolle został rzucona petarda, która wybuchła obok głowy jednej z osób siedzących na trybunie gości.

Holenderski Związek Piłki Nożnej nie może jeszcze powiedzieć, czy zamieszki będą miały konsekwencje dla jednego czy obu klubów bądź kibiców. Według KNVB to do niezależnego organu należy sprawdzenie i ocenienie, jak sankcje powinny zostać nałożone.

Go Ahead Eagles wygrało 1:0 po golu strzelonym w 77. minucie. Gospodarze zajmują dziewiąte miejsce w tabeli, zaś PEC Zwolle jest 18. z zerem punktów na koncie po pięciu meczach.