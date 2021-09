Polacy z brązowym medalem mistrzostw Europy po pięknym golu! "TAAAAAAAK!" [WIDEO]

Reprezentacja Polski w amp futbolu stanęła na wysokości zadania i sięgnęła po swój drugi medal mistrzostw Europy. Polacy w kluczowym spotkaniu o 3. miejsce pokonali Rosję 1:0 po pięknej bramce Jakuba Kożucha.

Polscy ampfutboliści z brązowym medalem ME. Piękna bramka Jakuba Kożucha

Polacy za wszelką cenę chcieli zmazać plamę z poprzedniego dnia, kiedy to przegrali półfinałowe spotkanie z Hiszpanią 1:2. Niestety nasi kadrowicze nie potrafili poradzić sobie z dużo lepiej dysponowanymi rywalami i było ich stać tylko na przepiękną bramkę z rzutu wolnego.

Zdecydowanie lepiej reprezentacja Polski poradziła sobie w niedzielnym spotkaniu o trzecie miejsce. Nasi kadrowicze dali prawdziwy popis umiejętności w meczu rozgrywanym na stadionie Cracovii. Spotkanie rozpoczęło się bardzo spokojnie i widać było, że obie drużyny podchodzą do meczu bardzo ostrożnie. Naprzeciwko siebie stanęło dwóch rywali w podobnej dyspozycji i wiadomo było, że o zwycięstwie zadecydują detale.

Na szczęście los uśmiechnął się do reprezentacji Polski i to ona sięgnęła po brązowy medal. Triumf dało przepiękne trafienie Jakuba Kożucha. Dla naszej kadry to powtórka sukcesu sprzed czterech lat.

Gratulacje ampfutbolistom złożył już wiceprezydent UEFA Zbigniew Boniek. "Szczerze, widząc Waszą radość aż się wzruszyłem. Brawo" - napisał na Twitterze.