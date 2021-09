Adam Buksa się nie zatrzymuje! 11. gol w MLS [WIDEO]

Adam Buksa jest jednym z objawień wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski. W meczach z Albanią, San Marino i Anglią, które były dla niego pierwszymi spotkaniami w kadrze narodowej, były napastnik Pogoni Szczecin strzelił aż cztery gole. Teraz 25-latek potwierdził swoją dobrą formę również w klubie, zdobywając 11. bramkę w bieżących rozgrywkach Major League Soccer.

REKLAMA

Zobacz wideo

Zespół Buksy, New England Revolution, był zdecydowanym faworytem meczu na własnym boisku z Columbus Crew, ale od 58. minuty musiał odrabiać straty po golu Gyasi Gardesa. Wówczas do akcji włączył się Adam Buksa, który już cztery minuty później doprowadził do wyrównania. Polski napastnik przejął piłkę przed polem karnym po fatalnym podaniu jednego z rywali i płaskim strzałem pokonał bramkarza rywali Eloya Rooma.

Na więcej jednak ani Buksy, ani New England Revolution stać już nie było i mecz zakończył się niespodziewanym remisem 1:1. Bilans Adama Buksy w sezonie 2021 ligi MLS to 11 goli i 2 asysty w 25 spotkaniach.

Klimala znów błyszczy! Świetny mecz Polaka. Zespół Beckhama znokautowany [WIDEO]

Mimo remisu ze zdecydowanie niżej notowanym rywalem New England Revolution pozostaje zdecydowanym liderem konferencji wschodniej MLS. Drużyna Adama Buksy zgromadziła w 26 meczach aż 56 punktów i o 15 wyprzedza drugie Nashville SC, dzięki czemu jest bardzo blisko zapewnienia sobie udziału w play-offach i to od fazy ćwierćfinałowej (takie prawo otrzymuje najlepsza drużyna w każdej konferencji).