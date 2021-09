Łamiące serca sceny po półfinałowym dramacie Polaków. Rywale przeszli samych siebie [WIDEO]

Waleczność, nieustępliwość, pokonywanie własnych barier - tym właśnie skradła serca kibiców reprezentacja Polski w amp futbolu. Choć Polacy przegrali 1:2 z Hiszpanią w półfinale mistrzostw Europy, to ich występ zostanie zapamiętany na długo.

Wzruszające obrazki po meczu polskich amp futbolistów. "Kogo nie wzruszą te sceny, ten ma serce z kamienia..."

W początkowej fazie meczu obie drużyny nie potrafiły sobie stworzyć dogodnej sytuacji. W 21. minucie Hiszpanie otworzyli wynik po dobrze wyprowadzonej kontrze. Pod koniec pierwszej połowy pięknym strzałem z rzutu wolnego wyrównał Łastowski. Po równie kapitalnym uderzeniu z rzutu wolnego Castro Hiszpanie wyszli na prowadzenie 2:1. Mimo kilku prób ze strony reprezentacji Polski, mecz zakończył się takim wynikiem. Tuż po gwizdku rywale eksplodowali z radości, a polscy zawodnicy płakali na murawie. "To był epicki mecz, tym bardziej boli porażka. Finał był tak blisko..." - pisał po nim Michał Pol.

Grę oraz postawę Polaków docenili rywale, którzy bezpośrednio po zakończeniu spotkania pocieszali załamanych zawodników. "Jesteś najlepszym piłkarzem. Jesteś mistrzem, okej" - mówił jeden z hiszpańskich piłkarzy. Polacy byli pocieszani także przez sztab szkoleniowy. "Co to byłaby za frajda zagrać jutro, wiedząc, że już masz medal. Najpierw musisz go zdobyć. Dawaj" - tłumaczył trener do załamanego zawodnika. Później reprezentanci Hiszpanii utworzyli Polakom szpaler.

"Kogo nie wzruszą te sceny, ten ma serce z kamienia... Widać, ile ta porażka znaczyła dla reprezentantów Polski, ale jesteśmy z nich dumni! Nasi Wojownicy!" - czytamy we wpisie opublikowanym na profilu Amp Futbol Polska

W niedzielę o godzinie 17:30 reprezentacja Polski zagra z Rosją w meczu o trzecie miejsce. Hiszpanie zagrają z Rosją w finale.

Dramat Polaków w półfinale mistrzostw Europy. Polały się łzy