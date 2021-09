Jakub Świerczok w akcji! Co za spryt [WIDEO]

Przed transferem Jakuba Świerczoka z Piasta Gliwice do Nagoyi Grampus można było mieć wątpliwości, czy obranie tak egzotycznego kierunku przez zawodnika to dobry wybór. Wszystko wskazuje na to, że polski napastnik świetnie zaaklimatyzował się w Japonii i nie zatracił instynktu strzeleckiego.

Świerczok z kolejnym golem. Co za spryt! [WIDEO]

W sobotę Świerczok strzelił gola w wygranym 2:1 spotkaniu pomiędzy Nagoyą Grampus a Yokohamą Marinos w 29. kolejki J-League. Polak trafił do siatki w 46. minucie po tym, jak Naoki Maeda przechwycił piłkę na połowie Yokohamy i podał do niego. Świerczok sprytnie minął bramkarza rywali, a później trafił do siatki po uderzeniu z ostrego kąta. Jego bramkę można zobaczyć na filmiku poniżej (od 2:10)

Spotkanie było hitem 29. kolejki, gdyż Yokohama Marinos to drugi zespół ligi, natomiast Nagoya Grampus walczy o awans do Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Dzięki zwycięstwu zespół Polaka awansował na trzecie miejsce w lidze, które gwarantuje udział w eliminacjach najbardziej prestiżowych rozgrywek na kontynencie.

Bilans Świerczoka na początku jego przygody w Japonii jest imponujący. Piłkarz zdobył siedem goli w dziewięciu meczach we wszystkich rozgrywkach. Sobotni gol był dla niego jednak dopiero drugim w japońskiej J-League. Poza rozgrywkami ligowymi Nagoya wciąż gra w Azjatyckiej Lidze Mistrzów, w której dotarła już do ćwierćfinału.