Media: Leo Messi może zagrać w Stanach Zjednoczonych. "Bardzo tego chce"

Inter Miami występuje na poziomie Major League Soccer od dwóch lat. Klub jak dotąd nie zdołał awansować do play-offów ligi amerykańskiej. W sezonie 2021 zespół z południowo-wschodniej Florydy zajmuje ósme miejsce z 32 punktami w tabeli Konferencji Wschodniej. W kwietniu tego roku Inter był oskarżony przez władze MLS o naruszenie zasad rozgrywek dotyczących wynagrodzeń dla piłkarzy, ale finalnie nie został ukarany.

REKLAMA

Zobacz wideo "Paulo Sousa musi szyć, bo wciąż ma pecha do kontuzjowanych piłkarzy"

Media: Inter Miami chce sprowadzić Leo Messiego. Gonzalo Higuain potwierdza doniesienia

Gonzalo Higuain w ostatnich dniach udzielił wywiadu telewizji ESPN. Były napastnik Realu Madryt czy Juventusu zdradził swoje plany na najbliższe miesiące. Kibice Interu Miami mogą być spokojni. "Mam ważny kontrakt z Interem Miami do końca 2022 roku. Wypełnię go, a potem wezmę sobie urlop, będę z dala od piłki nożnej i wszystkich innych rzeczy" - powiedział.

Higuain zdradził też, że klub z Florydy ma w swoich planach sprowadzenie Leo Messiego. "Klub bardzo tego chce. Zobaczymy, co z tego będzie, bo póki co Leo jest w Paris Saint-Germain na dwa lata" - dodał Argentyńczyk. Messiego na transfer do Interu Miami osobiście namawia David Beckham, pełniący rolę właściciela klubu. Współwłaściciel Jorge Mas zdradził, że mają już przygotowaną bardzo korzystną finansowo ofertę kontraktu dla sześciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki. Leo Messi jest związany kontraktem z Paris Saint-Germain do końca czerwca 2023 roku.

Przygoda Leo Messiego z FC Barceloną trwała 21 lat. "Pomimo osiągnięcia porozumienia pomiędzy FC Barceloną a Leo Messim ws. nowego kontraktu, nie będzie go można sformalizować ze względu na problemy ekonomiczne i strukturalne" - pisał zespół z Katalonii w oficjalnym oświadczeniu. Messi jak dotąd zagrał dwa mecze dla PSG - 24 minuty w meczu ze Stade Reims (2:0) i 90 minut w spotkaniu z Club Brugge (1:1).