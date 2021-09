Niebywały wyczyn kapitana AS Romy. Zrobił to jako pierwszy na świecie

Dyspozycja AS Romy pod wodzą Jose Mourinho robi wrażenie od samego początku nowego sezonu. Rzymianie wygrali wszystkie rozegrane dotychczas spotkania. Dzięki temu awansowali do Ligi Konferencji Europy i przede wszystkim są liderem Serie A.

REKLAMA

Zobacz wideo "Trochę się obawiam, czy Legia nie pójdzie śladem Lecha z poprzedniego sezonu"

Niezwykły sezon Lorenzo Pellegriniego. Historyczne osiągnięcie

W czwartek natomiast AS Roma rozegrała swoje pierwsze spotkanie w nowych rozgrywkach - Lidze Konferencji Europy i odnieśli kolejne zwycięstwo. Rzymianie rozbili CSKA Sofia aż 5:1 i objęli prowadzenie w swojej grupie C.

Przesiedział dwie godziny w toalecie, żeby zobaczyć mecz. Kibic zadziwił świat

Dwie bramki w tym spotkaniu zdobył kapitan AS Romy Lorenzo Pellegrini. Pierwsza z nich, która otworzyła wynik w 25. minucie spotkania okazała się być historyczna. Dzięki niej Włoch został pierwszym w historii piłkarzem, który strzelał bramki we wszystkich europejskich rozgrywkach - Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji Europy.

Bijatyka tuż po ostatnim gwizdku w meczu rywali Legii. Wkroczyła policja [WIDEO]

To jednak niejedyne osiągnięcie Lorenzo Pellegriniego w ostatnim czasie. Według OptaJoe dzięki dwóm bramkom w spotkaniu z CSKA Włoch został także pierwszym pomocnikiem z lig Top 5, który zdobył już w tym sezonie pięć bramek, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Do tego kapitan AS Romy dorzucił dwie asysty, a wszystko to zrobił w zaledwie sześciu spotkaniach.