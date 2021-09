Twierdzą, że tu narodził się futbol. Mecz, w którym nie obowiązują żadne reguły

Plac o wymiarach 100 na 50 metrów, a na nim przeciwko sobie stają dwa zespoły, w których nie brakuje postawnych mężczyzn. Całość przypomina uliczną ustawkę, gdzie praktycznie nie obowiązują żadne reguły. Wszyscy mają jeden cel: zdobyć jak najwięcej bramek, a po drodze wyeliminować jak najwięcej rywali. Calcio Storico Fiorentino to brutalny, pełen przemocy turniej, którym ekscytują się Włosi, a jego korzenie sięgają starożytnego Rzymu, gdy gladiatorzy walczyli na rzymskiej arenie.

We Florencji odbyła się kolejna edycja jednego z najbrutalniejszych i najbardziej krwawych turniejów piłki nożnej w historii. W finale Calcio Storico Fiorentino rozegranym 11 września na placu Piazza Santa Croce Azzurri de Santa Croce wygrali 12:1 z Verdi de San Giovanni.

Rok temu z powodu pandemii koronawirusa zawody zostały odwołane, ale teraz je rozegrano, choć z pewnymi ograniczeniami. Po pierwsze - bez udziału publiczności, a po drugie - w okrojonym składzie, bo zamiast czterech grały tylko dwa zespoły, Bianchi di Santo Spirito i Rossi di Santa Maria Novella. Zmienił się również termin turnieju. Przesunięto go wyjątkowo na wrzesień z tradycyjnego 24 czerwca, dnia św. Jana Chrzciciela, patrona miasta.

Całe wydarzenie zawsze poprzedzone jest paradą w centrum miasta. Biorą w nim udział m.in. wszystkie cztery zespoły, które mają na sobie historyczne renesansowe stroje. Parada zaczyna się około 16 i trwa mniej więcej godzinę.

Uroczystości kończą się przy brzegu rzeki Arno, skąd można obejrzeć pokaz fajerwerków wystrzeliwanych z Piazzale Michelangelo. Ten półtora kilometrowy przemarsz przez centrum miasta jest atrakcją nie tylko dla turystów, ale przede wszystkim dla mieszkańców, którzy nie załapali się na mecz. W 2021 roku wyjątkowo ze względu na pandemię COVID-19 zrezygnowano z parady.

Spadkobiercy sportowych tradycji pochodzenia greckiego, rzymskiego i częściowo florenckiego

Czym właściwie jest turniej Calcio Storico Fiorentino i jak głęboko w przeszłość sięgają jego tradycje? Ten sport narodził się na przełomie XV i XVI wieku we Florencji. Starcie drużyn jest mieszanką kilku dyscyplin sportowych: piłki nożnej, rugby, futbolu amerykańskiego, boksu i zapasów, a jego uczestnicy grają w historycznych strojach, które budzą skojarzenia z gladiatorami, walczącymi na arenie w starożytnym Rzymie i prężącymi swoje nagie torsy. Zawodnicy dysponującymi dużą siłą fizyczną stają się prawdziwymi wojownikami, walczącymi o chwałę dla swoich dzielnic miasta.

- Urodziłem się, wychowałem i całe życie mieszkam we Florencji. Zamierzam tu również umrzeć. Będę brał udział w tym turnieju tak długo, jak tylko będę mógł. Jest częścią mojego życia. To moja rodziny. Trudno mi sobie wyobrazić, że kiedykolwiek zrezygnuję z tego - podkreśla Fabrizio Valleri, jeden z zawodników Bianchi di Santo Spirito na łamach portalu visitflorence.com.

W historycznym turnieju piłki nożnej florenckiej biorą udziały cztery drużyny z czterech zabytkowych dzielnic Florencji - Santa Croce (Niebiescy), Santo Spirito (Biali), Santa Maria Novella (Czerowni) i San Giovanni (Zieloni). Grają przeciwko sobie najpierw w dwóch półfinałach, a następnie zwycięzcy rywalizują w wielkim finale.

Źródła mówią o tym, że w 1530 roku rozegrano pierwszy turniej calcio, który stanowił inspirację i sprawił, że obecnie we Florencji możemy oglądać współczesną rekonstrukcję historycznego futbolu. 17 lutego 1530 roku cesarskie wojska Karola V oblegały miasto, a Florentczycy w ogóle zdawali się tym nie przejmować. Najpierw postanowili zorganizować wielką procesję, a potem zaczęli grać w piłkę na Piazza Santa Croce.

Dokładnie na pamiątkę tego wydarzenia, w 1930 roku, aby uhonorować czyny przywódcy Francesco Ferrucciego, wznowiono grę porzuconą w XVIII wieku i zapoczątkowano tradycję rozgrywania turnieju piłkarskiego według historycznych reguł na Piazza Santa Croce.

Do dziś ten plac, przed kościołem Santa Croce, jest miejscem, gdzie odbywa się turniej. W momencie rozpoczęcia meczu cały plac jest brudny i zakurzony oraz nie ma na nim żadnych luźnych kamieni. Wszystko po to, aby zamortyzować upadki zawodników na ziemię.

Ferucci to postać z XVI-wiecznych wojen włoskich. Zdobył doświadczenie wojskowe, gdy walczył w obronie Republiki Florenckiej i został mianowany na dowódcę wojska florenckiego w wojnie przeciwko cesarzowi. Poprowadził żołnierzy przez Apeniny, a cesarskie siły dopadły jego skromną armię w pobliżu wsi Gavinana i ją pokonały.

Ferucci najpierw został ciężko ranny, a potem zginął z rąk włoskiego oficera cesarskiego, Maramaldo. Dla XIX-wiecznych patriotów, którzy walczyli o zjednoczenie Włochy, Ferucci był uosobieniem odważnej walki przeciwko obcej władzy, a Maramaldo symbolem zdrady narodowej.

Od XIX wieku zaczął się we Włoszech prawdziwy kult Ferucciego. Dzieciom w wieku szkolnym opowiada się historię o tym, jak umierający Ferucci zaczął robić wyrzuty swojemu zabójcy i powiedział następujące słowa: "Tchórzu, ty zabijasz trupa!". Na cześć Ferucciego Włosi postawili na placu w Gavinana jego pomnik.

Na czym polega Calcio Storico Fiorentino?

Pierwsze zasady Calcio Storico Fiorentino zostały opublikowane w 1580 roku przez florenckiego hrabiego Giovanni de Bardiego w formie 33 zasad. Początkowo mecze były wyłącznym przywilejem przedstawicieli bogatych i zamożnych klas Florencji i odbywały się co noc przed Objawieniem Pańskim i Wielkim Postem na ulicach całego miasta.

Wraz z upływem czasu zmuszono do ograniczenia gry do określonych placów i okresów, aby zapewnić utrzymanie porządku publicznego. Jak na łamach portalu adnkronos.com mówi Michele Pierguidi, prezes Calcio Storico Fiorentino, futbol narodził się tutaj, a nie w Anglii.

- Siedziba reprezentacji Włoch jest w Coverciano we Florencji, gdzie futbol narodził się w 1490 roku wraz z pierwszym meczem rozegranym na zamarzniętej rzece Arno. Piłka nożna nie narodziła się w Anglii - mówi Pierguidi. - Grała w nią szlachta. Zawodnicy byli zawsze ubrani wystawnie. Bramki nazywano polowaniami. Prawie wszystko było dozwolone, ponieważ niewiele było ustalonych zasad. Mecz stanowił przygotowanie do bitwy - opowiada dalej.

I dodaje: - Opuścić plac gry? To było największą hańbą. Nie było żadnych zmian. Wszyscy walczyli i grali dla pasji, by uhonorować koszulkę i swoje miasto. Duch sportowej rywalizacji miał znacznie większe znaczenie niż w dzisiejszych czasach.

Obecnie każda drużyna składa się z 27 graczy: czterech bramkarzy, trzech obrońców, pięciu defensywnych pomocników i 15 napastników. Pierwowzorem dla Calcio Storico Fiorentino był Harpastum - dyscyplina sportowa uprawiana przez legionistów w starożytnym Rzymie, która jest uważana za przodka dzisiejszego futbolu. Podczas spotkań można używać zarówno rąk, jak i nóg.

Podczas meczu niemal wszystkie chwyty są dozwolone. Można uciekać się do bójek, uderzeń głową, kopnięć, obaleń, pchania, szarpania itp., aby zablokować przeciwników. Jedynym zabronionym uderzeniem jest kopnięcie w głowę rywala. Dodatkowo podczas rywalizacji wymaga się szacunku do przeciwnika. Szacunek oznacza niewykorzystywanie sytuacji w przewadze, kiedy przeciwnik jest na ziemi lub kiedy jest odwrócony tyłem. Złamanie tej zasady może skutkować wieloletnią dyskwalifikacją. Do podstawowych zasad regulaminu należą: cnota, honor, szacunek, odwaga, lojalność, prawda, zaufanie, łaskawość i uznanie. W przypadku dyskwalifikacji nie ma zmian. Często dochodzi do niezwykle brutalnych starć, które kończą się kontuzjami.

W jaki sposób zdobywa się punkty? Można umieścić piłkę w siatce przeciwnika po jego stronie boiska, co jest liczone jako jeden gol - "caccia". Warto również wspomnieć, że po każdej bramce drużyny zamieniają się stronami.

Każdy mecz trwa 50 minut i nie ma w nim żadnych przerw. Jego triumfatorem zostaje drużyna, która zdobędzie więcej punktów. Spotkanie jest sędziowane przez arbitra głównego, sześciu liniowych oraz tzw. mistrza boiska. Nagrodą dla zwycięzcy jest jałówka rasy chianina, która później zwykle podawana jest zawodnikom na talerzu jako bistecca alla fiorentina - stek po florencku.

Calcio Storico Fiorentino jest co roku transmitowane w telewizji. Aby obejrzeć to wydarzenie na żywo, konieczne jest kupienie biletów na miejscu we Florencji.